NBA : Mahinmi cartonne contre Miami !

Ian Mahinmi aura donc dû attendre sa douzième saison en NBA pour inscrire 25 points dans un match ! Ce lundi, le pivot de Washington, titulaire pour la neuvième fois de la saison, s’est offert son record de points en carrière, lors d’une victoire (123-105) de prestige contre Miami, qui restait sur cinq victoires d’affilée et qui occupe la troisième place de la Conférence Est. Le Français de 33 ans a livré un match quasi-parfait, avec un joli 10 sur 11 au tir en 28 minutes de jeu, ne manquant qu’un seul tir à 3 points (2 sur 3). Il a ajouté 5 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 2 contres, le seul point noir de la partie étant venu des lancers-francs, avec seulement 3 lancers réussis sur 8 tentatives, lui qui tourne pourtant à plus de 60% de réussite depuis le début de sa carrière.

En plus de Mahinmi, le banc des Wizards a brillé



En l’absence de Bradley Beal et Rui Hachimura, c’est donc Mahinmi, mais aussi Jordan McRae (29pts, 8pds), Ish Smith (19pts, 7pds) et Garrison Matthews (28pts) qui ont brillé pour la franchise de la capitale. Alors que le Heat a mené jusqu’en fin de deuxième quart-temps, les Wizards, qui ont signé un 42-24 dans ce quart, ont pris les commandes et ne les ont plus lâchées, comptant jusqu’à vingt points d’avance. Ils s’offrent donc leur dixième victoire de la saison, mais restent douzièmes au classement.

La fin de la galère pour Mahinmi ?

Pour Ian Mahinmi, ce match à 25 points ressemble à une petite renaissance, lui qui a manqué les 21 premiers matchs de la saison pour cause de blessure à un genou. Depuis son retour sur les parquets, le 8 décembre, le Français n’avait jamais inscrit plus de 9 points, malgré un temps de jeu conséquent (entre 16 et 29 minutes). Le natif de Rouen, qui avait déjà vécu une saison galère en 2018-19, avec seulement 34 matchs disputés, à 4,1 points et 3,8 rebonds de moyenne, espère repartir de bonnes bases, surtout qu’il arrive au bout de son (très gros) contrat à 64 millions de dollars sur quatre ans en juin prochain…

Miami s'écroule à Washington :