NBA : Lou Williams aux Clippers à vie ?

Lou Williams s’est enfin fixé. Ce qui ne semblait pas forcément évident en 2017 lorsqu’il a rejoint les Clippers, sa cinquième franchise depuis 2012, après les Sixers, les Hawks, les Raptors, les Lakers et les Rockets. Mais depuis qu’il a rejoint l’autre franchise de Los Angeles, il s’est totalement épanoui. S’il dispute sa 14e saison en NBA, il n’a jamais autant performé que sous le maillot des Clippers, avec qui il a remporté deux années de suite le titre de meilleur sixième homme, un trophée qu’il avait déjà gagné aux Raptors.

"Je ne jouerai pour aucune autre équipe"

Celui qui tourne cette saison, à 33 ans, à 18.7 points et 5.7 passes de moyenne s’imagine d’ailleurs bien terminer sa carrière avant la franchise californienne. "Que les autres équipes m’écoutent : je ne jouerai pour personne d’autre. Je m’identifie à ce groupe, à cette organisation. Je ne me vois pas retrouver ça ailleurs", a ainsi confié à ESPN Williams, sous contrat jusqu’en 2021 et qui touchera 8 millions de dollars la saison prochaine. Si on ne sait pas encore ce que les Clippers vont décider à ce sujet, ils pourraient être tentés de prolonger ce shooteur qui, s'il est limité en défense, peut prendre feu à tout moment en sortie de banc, à un prix relativement abordable.

Doc Rivers n’en voulait pas

Pourtant, rien ne prédestinait le "Underground Goat" à cette trajectoire lors de son arrivée chez les Clippers, où l’entraîneur ne le voulait pas. "Je voyais un gars qui n’arrêtait pas d’être échangé. J’appréciais son jeu offensif, mais je n’aurais jamais pu penser qu’il était aussi fort, a avoué Doc Rivers au podcast de Bob Ryan et Jeff Goodman.

Quand il a fini par arriver, trois jours avant le début du camp d’entraînement, je n’en voulais pas. Ça n’allait pas le faire. Je l’ai convoqué dans mon bureau et je lui ai dit ce que je ressentais. Je lui ai dit : « Lou, tu es l’un des ces gars qui veulent faire ce qu’ils veulent, et qui ne veulent pas s’investir. On a demandé à tout le monde de venir. Tout le monde l’a fait, sauf toi… Je ne sais pas comment on va faire». Et il m’a répondu : «J’ai été échangé cinq années d’affilée. Pourquoi je m’investirais avec toi ?». Et je n’ai pas su quoi lui répondre." Trois ans plus tard, les deux hommes sont complètement sur la même longueur d’ondes.