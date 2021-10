NBA - Los Angles Clippers : Leonard de retour plus vite que prévu ?

Alors que les fans des Los Angeles Clippers s’apprêtaient à vivre toute la saison 2021-22 sans leur superstar Kawhi Leonard, opéré le 13 juillet d'une déchirure partielle du ligament croisé antérieur du genou droit, ils ont reçu une bonne nouvelles ces derniers jours. L’ailier de 30 ans serait en avance sur son programme de guérison, selon les informations de Sports Illustrated. Même si la franchise californienne ne veut évidemment pas précipiter le retour de sa star, une reprise de l’entraînement en mars ou en avril pourrait être envisagée, ce qui pourrait signifier un retour de l’ancien joueur de San Antonio et Toronto pour les play-offs, si les Clippers parviennent à se qualifier sans lui, bien sûr (avec des joueurs comme Paul George, Nicolas Batum, Eric Bledsoe, Serge Ibaka, Reggie Jackson ou encore Ivica Zubac, cela devrait être envisageable).

Leonard a prolongé cet été

Jamais très bavard, Kawhi Leonard avait confié lors du media day de sa franchise en début de semaine : « Je travaille simplement avec le staff au jour le jour, puis lorsque la date de retour arrivera, nous serons prêts pour cela, et ce sera rendu public. » Le natif de Los Angeles n’a plus disputé un match NBA depuis le 14 juin et le Match 4 des demi-finales de Conférence Ouest contre Utah. La saison passée, il avait tourné à 24,8 points, 6,5 rebonds et 5,2 passes de moyenne en 52 matchs de saison régulière (soit 20 matchs manqués) et 30,4 points, 7,7 rebonds et 4,4 passes de moyenne en 11 matchs de play-offs. En fin de contrat cet été, Kawhi Leonard a prolongé avec les Clippers malgré sa blessure, pour une durée de quatre ans et 176 millions de dollars. Il aura une « player option » pour la saison 2024-25, ce qui signifie que c’est lui qui choisira s’il reste ou pas chez les Clippers. En attendant, c'est sans lui que les Clippers vont entame leur pré-saison lundi, contre Denver.