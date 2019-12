NBA - Los Angeles Lakers : Une malédiction de Noël pour LeBron ?

Les journées de Noël se suivent et se ressemblent pour LeBron James. L'an passé, le "King" s'était blessé aux adducteurs le 25 décembre lors d'une victoire chez les Golden State Warriors et avait manqué les dix-sept rencontres suivantes, une éternité pour le joueur, quasiment jamais blessé depuis le début de sa carrière. Revenu fin janvier, il avait rejoué deux mois, avant de stopper sa saison prématurément, les Lakers ne s'étant pas qualifiés pour les play-offs. De retour en pleine forme pour l'exercice 2019-20, LeBron James, qui fêtera ses 35 ans lundi prochain, a manqué son premier match de la saison dimanche dernier, lors de la défaite contre Denver, en raison d'une douleur à l'aine. Une blessure qu'il a réveillée ce mercredi après un contact avec Patrick Beverley dans le premier quart-temps du match de Noël contre les Clippers.

Le staff demande à LeBron James de se reposer

" Je me sentais bien pour jouer ce match. Mais j'ai pris un coup dans l'aine, et du coup j'ai l'impression de revenir cinq jours en arrière", a réagi LeBron James, qui a tout de même inscrit 24 points, délivré 10 passes et pris 9 rebonds lors de cette défaite 106-111 face au voisin. Même si cette blessure ne semble pas aussi grave que celle de l'an passé et qu'elle ne concerne pas le même côté de l'aine (gauche en 2018, droit en 2019), LeBron James a clairement été handicapé pour le reste de la partie, lui qui a manqué dix tirs à 3 points, une première dans sa carrière. Alors que les Lakers ont subi leur quatrième défaite d'affilée (ce qui ne les empêche pas de rester leaders de l'Ouest) et qu'ils vont affronter Portland et Dallas ce week-end en back-to-back, certains membres du staff lui ont demandé de se reposer, selon ESPN. "Pour être honnête, je ne pense pas encore à Portland. Je suis toujours au jour le jour avec mon corps, je fais des soins. Si je me sens bien, je jouerai. On verra comment ça se passe", a déclaré LeBron James après le match. Les Lakers, même s'ils peuvent compter sur un énorme Antony Davis cette saison, prient pour que le scénario de 2018-19 ne se reproduise pas...