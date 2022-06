NBA - Los Angeles Lakers : Le sacrifice, mot d'ordre de Darvin Ham

Récemment nommé à la tête des Los Angeles Lakers, Darvin Ham s’est récemment présenté face à la presse. L’ancien adjoint de Mike Budenholzer aux Milwaukee Bucks avait un message à faire passer à ses joueurs. Alors que la franchise californienne et son effectif rempli de stars a eu tendance à laisser de côté les tâches défensives, la donne va changer avec le nouveau staff, qui a déjà échangé avec les intéressés. « Le grand mot qui est sorti de ces discussions était : ‘sacrifice’. Ça a été l'élément-clé. Nous allons nous sacrifier, a confié Darvin Ham. Ce n'est pas seulement Russell Westbrook. Il y aura des sacrifices que LeBron James devra faire, qu'Anthony Davis devra faire, et tout le reste de notre équipe. J'attends de lui qu'il soit le même joueur tenace et énergique qu'il a été pendant toute sa carrière. » Assurant que « beaucoup de choses se passent maintenant sans qu'il n'ait le ballon dans les mains », le nouveau patron des Lakers a ajouté que rien ne sera possible « sans que toutes les parties partagent cette charge de travail et dépendent les unes des autres ».

Westbrook au cœur du projet

Si LeBron James ou encore Anthony Davis ont pu attirer la lumière, Darvin Ham entend compter sur Russell Westbrook la saison prochaine. « Russell Westbrook est l'un des meilleurs joueurs que notre ligue n'ait jamais vus, a assuré l’entraîneur des Lakers. Il en a encore beaucoup dans le réservoir. Je ne sais pas pourquoi les gens essaient de minimiser ça. » Affirmant qu’il va « communiquer avec lui » comme il a pu le faire avec tous les joueurs qu’il a eu sous ses ordres, Darvin Ham entend aborder le sujet des « habitudes de course avec le ballon, sans le ballon » mais également l’idée de « se partager le travail défensif et offensif ». « Les deux parties du terrain sont connectées. On entend parler de ces gourous offensifs, ces gourous défensifs, mais les deux côtés du terrain s’influencent l’un l’autre, a expliqué Darvin Ham. Si tu es capable de très bien défendre, ça va aussi se ressentir sur ton attaque. Parce que tu ne vas pas affronter une défense en place. Si tu laisses l’adversaire scorer, ton attaque va en pâtir, parce que tu vas jouer une défense en place. » S’il parvient à fédérer ses joueurs autour de ce projet, le nouvel entraîneur des Lakers pourrait mettre en place une équipe candidate au titre.