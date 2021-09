NBA : L'impressionnante nouvelle salle des Clippers

Join us at 10AM PT for the @Intuit Dome groundbreaking ceremony LIVE on YouTube » https://t.co/ZuVLSZ8tJ0 pic.twitter.com/ZC546rb17g

Un écran géant impressionnant

Bientôt, les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Clippers n’auront plus à cohabiter au Staples Center. En 2024, la franchise la moins titrée des deux (17 trophées de champion pour les Lakers, 0 pour les Clippers) s’installera à Inglewood, une ville située au sud-ouest du comté de Los Angeles à une quinzaine de kilomètres du Staples Center, dans son tout nouveau Intuit Dome.Intuit est une entreprise américaine qui développe des solutions de gestion et de comptabilité à destination des petites entreprises, des experts-comptables et des particuliers.En plus de la salle qui accueillera les matchs des Clippers, l’Intuit Dome abritera les salles d’entraînement, les bureaux de la franchise et une boutique.« Quand nous avons commencé, les questions étaient : « Voulez-vous que ce soit le meilleur pour les sponsors ? » Voulez-vous que ce soit le meilleur pour les musiciens ? Voulez-vous que ce soit le meilleur pour les fans ? Et si vous voulez que ce soit le meilleur pour les fans, il faut que ce soit pour les VIP et pour les fans derrière les paniers ? Et le propriétaire (Steve Ballmer, également propriétaire de Microsoft, dont la fortune est estimée à près de 100 milliards de dollars, ndlr) a dit oui. C'est à cela que sert cet endroit », a déclaré la présidente des opérations commerciales des Clippers, Gillian Zucker. Les fans de la franchise de Kawhi Leonard, Paul George et Nicolas Batum ont de quoi se réjouir. Ne manque plus qu’un premier titre de champion…