NBA : Les Wizards seuls rescapés à l’Est ?

On devrait bientôt en savoir plus. Alors que le redémarrage de la saison NBA, interrompue début mars en raison de la pandémie de coronavirus, devrait avoir lieu avant la fin du mois de juillet, les propriétaires vont se prononcer jeudi sur le format à adopter. Et l’option qui semble pour l’instant privilégiée consisterait à reprendre à 22 équipes au Disney World d’Orlando, en Floride.

Des franchises en vacances

D’après ESPN, il est quasiment certain que les 30 équipes ne pourront pas reprendre. Mais si plusieurs franchises vont se retrouver en vacances, six équipes supplémentaires devraient en découdre pour décrocher les derniers tickets pour les play-offs. Et la NBA ne sélectionnerait pas trois franchises dans chaque conférence, mais plutôt les six meilleures. Seules les équipes se trouvant à six matchs de la huitième et dernière place qualificative seraient ainsi invitées.

Les Suns évincés ?

A l’Ouest, Memphis (32 victoires-33 défaites) occupait la huitième place lors de l’interruption de la saison. Les Blazers (29-37), les Pelicans (28-36), les Kings (28-36), les Spurs (28-36) et les Suns (26-39) seraient ainsi de la partie. Alors que côté Est, seuls les Wizards (24-40), neuvièmes derrière le Magic (30-35), seraient concernés. Mais si c’est la proposition à 20 équipes qui est adoptée, il n’y aurait plus aucune équipe de la conférence Est, et les Suns seraient évincés à l’Ouest. Autant de propositions, comme celles des play-offs élargis, qui vont être rapidement étudiées, avant qu’Adam Silver, le patron de la NBA, ne dévoile la formule choisie.