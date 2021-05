NBA : Les Wizards battus mais pas défaits

La thèse de l'accident

C’était sa soirée. Auteur de 50 points au total, et de 32 après le repos, Jayson Tatum a été le grand artisan du succès des Celtics face aux Wizards lors de ce play-in opposant le septième au huitième de la saison régulière (118-100). Touché aux ischio-jambiers, son ami d’enfance Bradley Beal, lui aussi natif de Saint-Louis, a encore joué diminué et a tout de même réussi à inscrire 22 points, assortis de 9 rebonds et 6 passes, mais à 1/6 derrière l’arc.Un domaine où les joueurs de Washington auront été particulièrement maladroits, avec un piteux 3/21 à 3 points (14,3%). Russell Westbrook, qui a terminé avec un nouveau double-double (20 points, 14 rebonds et 5 passes), a d’ailleurs manqué toutes ses tentatives longue distance (0/4), tout comme son coéquipier Davis Bertans (0/7), pourtant spécialiste de l’exercice (17meilleur marqueur à 3 points de la saison).

"Ça arrive", a réagi laconiquement, et un peu moins poliment, Westbrook, qui a par ailleurs rassuré sur son état de santé, après avoir prématurément rejoint les vestiaires dans le dernier quart temps. "Il y a beaucoup de coups et de bleus, mais ça va aller", a-t-il ainsi expliqué. Son coach, pas inquiet, a ensuite défendu la thèse de l’accident. "On a fait un mauvais match, a ainsi déclaré Scott Brooks, expliquant que son équipe montrerait un autre visage face aux Pacers. C’est certain. Car cela faisait très longtemps qu’on n’avait pas fait un match comme ça."



La franchise de Washington a effectivement terminé la saison en boulet de canon (17 victoires-6 défaites), parvenant même à décrocher une huitième place qui lui aurait permis habituellement d’être directement qualifiée pour les play-offs. Mais avec ce nouveau système de play-in, Westbrook et ses coéquipiers ont une deuxième chance d’y aller, face à des Pacers qui n’ont fait qu’une bouchée des Hornets lors de la rencontre entre le neuvième et le dixième de la conférence Est (144-117). Et ils peuvent se rassurer en se disant qu’ils ont dominé les joueurs de l’Indiana trois fois sur trois en saison régulière…