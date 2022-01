NBA : Les Warriors s'offrent le Jazz, Tatum cartonne

L'affiche de la nuit : Golden State - Utah

Le MVP de la nuit : Jayson Tatum

NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 23 janvier 2022

Le deuxième de la Conférence Ouest recevait le quatrième dimanche, et c'est l'équipe la mieux classée qui l'a emporté. Golden State, malgré un Stephen Curry à 1 sur 13 à 3 points et 13 points au total, a battu Utah, toujours privé de Donovan Mitchell en protocole commotion, sur le score de 94-92. Dans ce match très serré, où Utah n'a jamais compté plus de cinq points d'avance (en tout début de match) et Golden State treize (dans le troisième quart-temps), tout s'est décidé dans les dernières secondes. Le score était de 89-89 à quatre minutes de la fin, puis Jordan Poole (20pts) et Kevon Looney (10pts, 6rbds) ont donné cinq points d'avance aux Warriors (94-89), avant que Bojan Bogdanovic (21pts, 8rbds) ne ramène le Jazz à -2 à 33 secondes du buzzer.Une petite claquette que n'aurait peut-être pas manquée Rudy Gobert, mais le pivot français (12pts, 18rbds) était sorti à 2'30 de la fin en raison d'une douleur au mollet. Il est incertain pour le choc à Phoenix ce lundi.Boston vit une saison assez anonyme, avec une huitième place de la Conférence Est et un bilan tout juste à l'équilibre (24v-24d), mais les fans des Celtics ont vécu un grand moment dimanche, avec les 51 points inscrits par Jayson Tatum, également auteur de 10 rebonds et 7 passes, lors de la victoire 87-116 à Washington. Dans ce match à sens unique, où les Wizards de Bradley Beal (19pts, 7pds) ont été menés du début à la fin, même s'ils ont tenu pendant un quart-temps et demi, l'ailier (ou ailier fort) de 23 ans a livré une magnifique prestation. Il a rentré 18 de ses 28 tirs, dont 9 sur 14 à 3 points, alors qu'il restait sur un terrible 0 sur 17 longue distance sur les trois derniers matchs.« C'est une sensation incroyable. Voir autant de fans à l’extérieur avec un maillot « Tatum 0 », c’est quelque chose que je ne prends pas pour acquis. Il y a environ 450 gars dans la Ligue, et ils ont pris le temps d'aller acheter mon maillot », s’est réjouie la star des Celtics, ovationnée par une partie de la Capital One Arena.- Los Angeles Clippers : 110-102>>> Stats d'Evan Fournier (NYK) : 28 minutes de jeu, 14 points (5/12 aux tirs dont 4/8 à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 4 rebonds, 2 passes, 1 interception, 1 ballon perdu, 3 fautes>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 25 minutes de jeu, 6 points (2/7 aux tirs dont 2/7 à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 2 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 2 fautesWashington Wizards -: 87-116>>> Joel Ayayi (WAS) n'était pas dans le groupe- Los Angeles Lakers : 113-107>>> Sekou Doumbouya (LAL) n'était pas dans le groupeCharlotte Hornets -: 91-113>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) : 1 minute de jeu, 3 points (1/1 à 3pts, 0 lancer-franc tenté)- Memphis Grizzlies : 104-91>>> Frank Ntilikina (DAL) n'était pas dans le groupe>>> Stats de Killian Tillie (MEM) : 22 minutes de jeu, 7 points (3/6 aux tirs dont 1/3 à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 2 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, 1 ballon perdu, 2 fautes>>> Yves Pons (MEM) n'a pas joué, sur décision du coach- Detroit Pistons : 117-111>>> Stats de Killian Hayes (DET) : 25 minutes de jeu, 8 points (3/5 aux tirs dont 2/3 à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 3 rebonds, 5 passes, 2 contres, 3 ballons perdus, 2 fautes- Utah Jazz : 94-92>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 36 minutes de jeu, 12 points (5/10 aux tirs dont 0/1 à 3pts, 2/2 aux lancers-francs), 18 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 ballon perdu- Chicago Bulls : 114-95Toronto Raptors -: 105-114San Antonio Spurs -: 109-115- Brooklyn Nets : 136-125