NBA : Les trois premiers cinq majeurs dévoilés, Embiid dans le deuxième, Gobert absent

Après les trophées de MVP, de meilleur défenseur, de meilleur sixième homme, de meilleur rookie..., la NBA a conclu sa phase de récompenses individuelles de la saison régulière ce mardi, en dévoilant les trois premiers cinq majeurs de cet exercice 2021-22. Le premier cinq est on ne peut plus logique, avec le quintette Antetokounmpo-Doncic-Jokic-Booker-Tatum. C'est la première fois depuis 1955 que le cinq majeur est composé de joueurs ayant tous 27 ans ou moins. Le Grec, le Serbe et le Slovène figuraient déjà dans la "first team" l'an passé, mais cette année, les nouvelles stars Devin Booker et Jayson Tatum ont remplacé Kawhi Leonard (qui n'a pas joué cette saison) et Stephen Curry (qui figure dans le deuxième cinq). Giannis Antetokounmpo est le seul joueur de ce cinq majeur à avoir reçu 100% des votes. Luka Doncic est quant à lui le quatrième joueur de l'histoire à être sélectionné dans le premier cinq trois fois ou plus avant ses 24 ans, aux côtés Tim Duncan, Kevin Durant et Max Zaslofsky.

Pas de Gobert cette année

Ja Morant, déjà élu meilleure progression de l'année, décroche sa première sélection dans une "NBA All-Team". Le meneur de Memphis est élu dans la deuxième équipe, avec Embiid, Durant, Curry et DeRozan. Dans la troisième, on retrouve Towns, James, Paul, Young (première sélection) et Siakam. LeBron James améliore ainsi son record de sélections, avec 18, devançant désormais de trois longueurs Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar et Tim Duncan. Côté français, on notera que Rudy Gobert, qui était présent dans le troisième cinq en 2019, 2020 et 2021 et dans le deuxième en 2017, n'a pas été retenu.



All NBA First Team : Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Luka Doncic (Dallas), Nikola Jokic (Denver), Devin Booker (Phoenix), Jayson Tatum (Boston)



All NBA Second Team : Joel Embiid (Philadelphia), Ja Morant (Memphis), Kevin Durant (Brooklyn), Stephen Curry (Golden State), DeMar DeRozan (Chicago)



All NBA Third Team : Karl-Anthony Towns (Minnesota), LeBron James (Lakers), Chris Paul (Phoenix), Trae Young (Atlanta), Pascal Siakam (Toronto)