NBA : Les trois meilleurs cinq majeurs de la saison dévoilés, Gobert dans le troisième

Quasiment chaque soir, la NBA dévoile une récompense de la saison régulière, et ce mardi, c’était au tour des trois « All-NBA Teams », les trois meilleurs cinq majeurs de la saison, d’être révélés. Dans la meilleure équipe, on retrouve Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Nikola Jokic (Denver), Stephen Curry (Golden State), Luka Doncic (Dallas) et Kawhi Leonard (Clippers).

Une sélection qui n’a pas fait débat parmi les trois premiers, puisque le Grec a été placé dans cette première équipe par les 100 journalistes membres du jury, le Serbe par 99 et le meneur des Warriors par 98. La place du Slovène (55 votes dans la première équipe) et de l’ailier des Clippers (28) a été un peu plus disputée. Dans la deuxième équipe, on retrouve Damian Lillard (Portland), Joel Embiid (Philadelphia), Chris Paul (Phoenix), Julius Randle (New York) et LeBron James (Lakers) et dans la troisième Rudy Gobert (Utah), Jimmy Butler (Miami), Paul George (Clippers), Bradley Beal (Washington) et Kyrie Irving (Brooklyn).

Quatre joueurs ont obtenu des voix pour figurer dans la première équipe mais ne sont au final retenus dans aucune des trois meilleures équipes : Jayson Tatum (Boston), Kevin Durant (Brooklyn), Russell Westbrook (Washington) et James Harden (Brooklyn).



Gobert égale Parker



Parmi les records à retenir dans ces trois équipes, on notera que Luka Doncic est le premier joueur depuis Tim Duncan en 2000 à être sélectionné au moins deux fois dans la première équipe lors de ses trois premières saisons en NBA et le quatrième joueur à compter plusieurs sélections dans la première équipe avant 23 ans avec Rick Barry, Kevin Durant et Max Zaslofsky. Avec une 17eme sélection, LeBron James étend quant à lui son record, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar et Tim Duncan s’étant arrêtés à 15.

Chris Paul (10eme sélection) est le deuxième joueur en activité le plus sélectionné. Julius Randle et Bradley Beal sont quant à eux honorés pour la toute première fois. Rudy Gobert, de son côté, figure pour la troisième saison d’affilée dans la troisième équipe, et avait même été sélectionné dans la deuxième équipe en 2017. Il égale ainsi le record (pour un Français) de Tony Parker, qui figurait dans la troisième équipe en 2009 et dans la deuxième en 2012, 2013 et 2014. Mais le pivot du Jazz ne parvient pas à faire aussi bien que Joakim Noah qui, même s’il n’a été élu qu’une seule fois dans une « All-NBA team », l’a été dans la première en 2014, aux côtés de Kevin Durant, LeBron James, James Harden et Chris Paul.