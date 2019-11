NBA : Les temps forts de la nuit

Le match de la nuit : Les Spurs repartent enfin de l’avant

Après huit défaites de rang, LaMarcus Aldridge (23 points, 6 rebonds) et DeMar DeRozan (21 pints, 9 rebonds) ont dit « Stop ! ». Les San Antonio Spurs ont, en effet, profité de leur déplacement sur le parquet des New York Knicks, équipe encore plus mal en point en ce début de saison, pour mettre un terme à la spirale négative dans laquelle ils sont plongés depuis deux semaines (104-111). Une rencontre dont le résultat n’a pas longtemps fait guère de doute puisque les Spurs, également emmenés par Jakob Poeltl (11 points à 100% aux tirs, 10 rebonds), ont mené de la première à la dernière seconde avec un écart qui a atteint 28 longueurs en tout début de troisième quart-temps. Un tel écart qui a vu les Texans baisser de pied dans la deuxième moitié du match, permettant aux coéquipiers de Marcus Morris Sr. (20 points, 7 rebonds), Julius Randle (14 points, 8 rebonds), RJ Barrett (13 points) et Frank Ntilikina (9 points, 9 passes) de réduire l’écart pour ne s’incliner « que » de sept longueurs. Si cette victoire ne change rien à la position des Spurs au classement de la Conférence Ouest, elle peut redonner de la confiance aux joueurs de Gregg Popovich alors que les Knicks restent en bas de classement avec le même bilan que les Atlanta Hawks qui, malgré le triple-double de Trae Young (30 points, 10 rebonds, 10 passes), se sont inclinés d’un rien face aux Toronto Raptors (116-119) de Pascal Siakam (34 points).





Le MVP de la nuit : Zach LaVine dans l’histoire

Jusqu’à maintenant, il n’y avait que Klay Thompson et Stephen Curry. Mais, désormais, ce club très fermé accueille un nouveau membre en la personne de Zach LaVine. A l’occasion de la courte victoire des Chicago Bulls sur le parquet des Charlotte Hornets (115-116), l’arrière de la franchise de l’Illinois est devenu le troisième joueur à inscrire plus de treize tirs à trois points dans la même rencontre NBA ! Meilleur marqueur du match avec son meilleur total en carrière (49 points), l’ancien joueur des Timberwolves a écœuré les coéquipiers d’un Nicolas Batum plus que discret (3 points, 2 rebonds, 3 passes en sortie de banc). Sur ses 17 tentatives à trois points, Zach LaVine en a rentré treize dont le panier de la gagne. Menés de deux points dans la dernière seconde, les Bulls s’en sont remis à leur arrière pour faire la différence sur un ultime tir à trois points à... huit dixièmes de seconde du buzzer. Une rencontre qui a vu les Bulls prendre le contrôle des opérations dès les premières minutes avant de flancher au terme du troisième quart-temps pour courir derrière au score jusqu’à cette dernière action dans douze dernière minutes où les Bulls ont inscrit la bagatelle de 47 points pour effacer leur retard et s’imposer. Un succès qui relance Chicago quand Charlotte s’enfonce dans la crise à la suite de cette quatrième défaite de rang.





Le flop de la nuit : Miami passe à côté de son match

Après cinq victoires de suite, le retour à la réalité s’est avéré douloureux pour le Miami Heat. Pour leur deuxième déplacement de suite, sur le parquet des Philadelphia 76ers, les joueurs de la franchise floridienne sont tombés sur bien plus fort qu’eux. Sans avoir mené une seconde au score et avoir eu jusqu’à 41 points de retard en début de quatrième quart-temps, les coéquipiers de Tyler Herro (20 points) ont connue une soirée sans. Emmenés par Josh Richardson (32 points) et l’inévitable Joel Embiid (23 points, 11 rebonds), les Sixers n’ont fait qu’une bouchée du Heat avec ce succès par une marge de 27 points (113-86), la plus lourde des quatre défaites de Miami depuis le début de la saison régulière. Cette onzième victoire en seize matchs, la quatrième de suite, permet à Philadelphia de se rapprocher du podium de la Conférence Est qui est conclu par... Miami. Le Heat voit donc Milwaukee, facile vainqueur des Detroit Pistons (104-90) grâce notamment à 28 points et 10 rebonds du « Greek Freak » Giannis Antetokounmpo, s’échapper un peu plus et ne réduit pas l’écart sur Boston, au repos ce samedi.





Le Français de la nuit : Evan Fournier

Si Orlando a chuté de cinq longueurs sur le parquet d’Indiana (111-106), Evan Fournier n’a pas calculé ses efforts. Meilleur marqueur de la rencontre (26 points), l’arrière-ailier du Magic a tenu à bout de bras son équipe mais dans un match où la bande à Domantas Sabonis (25 points, 9 rebonds) a eu la maîtrise des événements l’essentiel du temps, la défaite était sans doute inévitable. Menés durant l’essentiel du premier quart-temps ainsi qu’en fin de troisième et début du dernier quart-temps, les Pacers ont su mettre le coup d’accélérateur qu’il fallait dans les douze dernières minutes pour aller chercher cette deuxième victoire de rang qui les maintient dans la partie haute du classement de la Conférence Est quand Orlando, battu pour la deuxième fois de suite à l’extérieur après avoir subi la loi des Raptors ce mercredi, reste dans le ventre mou avec un bilan dans le rouge de six victoires pour 9 défaites. Autre Français présent sur les parquets NBA, Elie Okobo (4 points et 6 rebonds) a été discrer lors de la victoire de Phoenix à Minnesota (98-100) quand Sekou Doumbouya a fait une apparition anecdotique que le parquet de Milwaukee lors de la défaite de Detroit (104-90). Enfin, gêné par une entorse à la cheville gauche, Rudy Gobert a assisté en spectateur à la victoire d’Utah face à New Orleans (128-120).





BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 23 novembre 2019



Minnesota Timberwolves – Phoenix Suns : 98-100

> Elie Okobo (PHX) : 4 points à 1/7 aux tirs (dont 1/3 à trois points) et 1/2 aux lancers francs, 6 rebonds en 22 minutes



Indiana Pacers – Orlando Magic : 111-106

> Evan Fournier (ORL) : 26 points à 11/23 aux tirs (dont 4/10 à trois points), 1 rebond, 4 passes, 1 interception, 3 pertes de balle, 2 fautes en 34 minutes



Charlotte Hornets – Chicago Bulls : 115-116

> Nicolas Batum (CHA) : 3 points à 1/2 aux tirs (dont 1/2 à trois points), 2 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 contre, 2 pertes de balle, 1 faute en 16 minutes

> Adam Mokoka (CHI) n’a pas joué



New York Knicks – San Antonio Spurs : 104-111

> Frank Ntilikina (NYK) : 9 points à 3/9 aux tirs (dont 1/4 à trois points) et 2/2 aux lancers francs, 3 rebonds, 9 passes, 6 interceptions, 2 fautes en 35 minutes



Philadelphia 76ers – Miami Heat : 113-86



Atlanta Hawks – Toronto Raptors : 116-119



Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers : 108-109



Cleveland Cavaliers – Portland Trail Blazers : 110-104



Milwaukee Bucks – Detroit Pistons : 104-90

> Sekou Doumbouya (DET) : 0 points à 0/1 aux tirs (dont 0/1 à trois points) en 2 minutes



Utah Jazz – New Orleans Pelicans : 128-120

> Rudy Gobert (UTAH) n’a pas joué