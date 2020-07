NBA : Les Rockets pour enfin décoller ?

Houston est ambitieux



Westbrook incertain, une recrue pour mieux défendre

Avec son style de jeu porté sur l'attaque, Houston est un des favoris de la conférence Ouest depuis plusieurs saisons. Pour confirmer ce potentiel en remportant autre chose que sa division, les Rockets ont opté pour l'ultra small ball en cours de saison. Une stratégie efficace mais pas toujours rentable.Grâce au confinement, Mike D'Antoni a peut-être trouvé le moyen d'améliorer ses systèmes. Car à quelques kilomètres du Cap Canaveral, Houston ne compte pas rater son décollage.« On a deux des meilleurs joueurs de l'histoire dans notre équipe. On doit gagner ce tournoi » a annoncé Daryl Morey, le GM des Rockets sur le plateau de First Things First. Dans le Houston Chronicle, Austin Rivers s'est aussi montré très ambitieux. « On sait tous qu’il existe trois à quatre équipes qui ont de vraies chances de gagner le titre. J’ai le sentiment qu’on fait partie de ces quatre équipes. »Si la saison en cours a été plus délicate, H-Town reste un prétendant sérieux au trophée Larry O'Brien.

A l'arrivée à Orlando, les coéquipiers de James Harden ne sont qu'à 2,5 victoires du podium de la Conférence Ouest. Mais la route jusqu'au septième ciel est difficile. Ils vont affronter Dallas, Portland, Sacramento, San Antonio, Indiana, Philadelphie mais surtout les Lakers et les Bucks avant les play-offs. Un sacré programme que Russell Westbrook pourrait manquer. Testé positif au Covid-19, le meneur n'a pas encore rejoint ses coéquipiers à Orlando. Un coup dur pour ce prétendant au titre. La mise à feu des Rockets repose énormément sur le joueur qui tourne cette saison à 27,5 points, 8 rebonds et 7 passes décisives par match. Un autre joueur de Houston est écarté du groupe mais bien à Disney : Bruno Caboclo. Le Brésilien a enfreint les règles de la quarantaine et se retrouve isolé de ses coéquipiers pour plusieurs jours. Un joueur n'a pas voulu se rendre dans la bulle : le Suisse Thabo Sefolosha.

Pour pallier à ces absences et combler les lacunes défensives d'une formation habituée aux feux d'artifices offensifs, Luc Richard Mbah a Moute a été recruté. Ancien joueur des Rockets, il n'a joué que quatre matchs en deux saisons. Mais le travail défensif de l'ailier camerounais pourrait être utile sur certaines séquences décisives. Même quand on a un style de jeu offensif, certaines précautions doivent être prises.