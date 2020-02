Portland domine San Antonio sur la fin

Milwaukee impose sa loi

New York surprend Orlando, Mokoka régale !



In the shot-clock era (since 1954-55), no player had ever scored 15+ points in as little playing time as Adam Mokoka tonight.

📊via Elias Stats Bureau pic.twitter.com/gugSf4OqZB



— Chicago Bulls (@chicagobulls) February 7, 2020



Thank you for tonight, Adam Mokoka pic.twitter.com/NAhGSSrQ3v

— Bulls Talk (@NBCSBulls) February 7, 2020

Le Top 5 de la nuit : LeBron James au top !

NBA - SAISON REGULIERE

Jeudi 6 février 2020

Quatrième victoire de suite pour Houston ! Les Rockets ont frappé un grand coup en allant s’imposer 121-111 chez les Lakers dans le choc de la Conférence Ouest ce jeudi. Avec leur recrue Robert Covington (14pts, 8rbds, 4pds), tout juste arrivé de Minnesota, et leur jeu « small ball » assumé, les Texans ont brillé dans le money-time pour faire tomber le leader. A quatre minutes de la fin, alors que les deux équipes avaient tour à tour pris les commandes du match, mais sans jamais compter plus de sept points d’avance, les Lakers menaient encore 108-107.Robert Covington, auteur de deux tirs à 3 points, et Russell Westbrook, sur la lancée de son excellent match, qu’il terminera avec 41 points (17 sur 28 aux tirs dont 1/2 à 3pts), 8 rebonds et 5 passes, ont scellé la victoire de Houston, pendant que LeBron James, Danny Green et Javale McGee manquaient tous leurs tirs. A noter queAnthony Davis termine avec 32 points et 13 passes, alors que LeBron James est encore passé tout près du triple-double (18pts, 8rbds, 15pds), mais ce sont bel et bien les Lakers qui s’inclinent, face à des Rockets qui ont impressionné, malgré un James Harden discret (14pts à 3 sur 10 aux tirs dont 1/6 à 3pts, 7rbds, 7pds).Toujours à l’Ouest, un match important en vue de la huitième place se déroulait à Portland, entre les Blazers et San Antonio. Et ce sont les joueurs de l’Oregon qui ont infligé une troisième défaite de suite aux Texans, sur le score de 125-117. Comme dans le match entre les Lakers et Houston, les deux équipes ont dominé tour à tour, San Antonio comptant même jusqu’à dix points d’avance,Damian Lillard termine avec 26 points (7 dans le dernier quart) et 10 passes, et Carmelo Anthony avec 20 points (8 dans le dernier quart) et 8 rebonds. En face, les 23 points et 10 rebonds de Trey Lyles n’ont pas suffi. San Antonio se retrouve désormais à quatre victoires de Memphis, huitième, et Portland à deux victoires.Du côté de la Conférence Est, le choc de la nuit opposait le leader Milwaukee au sixième, Philadelphia. Et ce sont les Bucks qui l’ont emporté, sur le score de 112-101. Si les 76ers ont mené pendant quelques minutes à plusieurs reprises durant la première demi-heure, ils ont ensuite été complètement dominés par Milwaukee, à l’image de ce troisième quart-temps perdu 32-23.Du côté des 76ers, où la crise pointe avec cette quatrième défaite de suite à l’extérieur, Ben Simmons n’est pas passé loin du triple-double (11pts, 14rbds, 9pds). Heureusement pour eux, ils rentrent à la maison ce vendredi, avec un match contre Memphis au menu.Toujours à l’Est, New York (16eme) a signé une troisième victoire d’affilée, en s’imposant 105-103 contre Orlando (8eme). Les Knicks ont mené pendant deux quarts-temps et demi, avant de craquer et se retrouver menés de dix points au début du dernier quart, puis inverser la tendance et l’emporter sur le fil, malgré une petite frayeur sur la fin quand le Magic a signé un 5-0 dans la dernière minute, mais Evan Fournier (16pts) a perdu le dernier ballon des Floridiens.Enfin, dans un match entre le 10eme de l’Est et le 11eme de l’Ouest, New Orleans est allé s’imposer 125-119 à Chicago en ayant mené de la sixième à la dernière minute, avec un écart allant jusqu’à +27, avant de gérer sur la fin. Zion Williamson a marqué 21 points et Brandon Ingram 15, mais ce dernier s’est blessé à la cheville. A noter que pour son sixième match NBA, le Français Adam Mokoka a enfin marqué ses premiers points. Et pas n’importe comment ! Entré en fin de match quand la victoire des Pelicans était acquise,De quoi lui donner plus de temps de jeu par la suite ? Réponse dimanche à Philadelphia… En tout cas, depuis 1955, aucun joueur dans l'histoire de la NBA n'avait inscrit 15 points en aussi peu de temps !- Orlando Magic : 105-103>>> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 14 minutes de jeu, 2 points (1 sur 3 aux tirs dont 0 tir à 3pts), 1 rebond, 1 passe, 2 ballons perdus, 2 fautes>>> Stats de Evan Fournier (ORL) : 33 minutes de jeu, 16 points (3 sur 7 aux tirs dont 2/5 à 3pts), 3 rebonds, 1 interception, 3 ballons perdus, 5 fautesChicago Bulls -: 119-125>>> Stats d'Adam Mokoka (CHI) : 5 minutes de jeu, 15 points (6 sur 6 aux tirs dont 3/3 à 3pts), 1 faute- San Antonio Spurs : 125-117>>> Jaylen Hoard (POR) n'a pas jouéLos Angeles Lakers -: 111-121>>> William Howard n'a pas joué- Philadelphia 76ers : 112-101