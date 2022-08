NBA : Les Lakers vont retirer le maillot de Pau Gasol

"Un champion, une légende et une partie de la famille des Lakers pour toujours. Le 7 mars 2023, nous monterons le maillot de Pau Gasol sur le toit", a annoncé l'équipe californienne sur Twitter. Membre des Lakers entre 2008 et 2014, Gasol a remporté deux bagues de champion aux côtés du défunt Kobe Bryant en 2009 et 2010. Sous le maillot pourpre et or, il a été sélectionné au All-Star Game à trois reprises (2009, 2010, 2011).

Il deviendra le 11e joueur à avoir son maillot retiré par les Lakers, après Elgin Baylor (N.22), Jerry West (N.44), Wilt Chamberlain (N.13), Gail Goodrich (N.5), Magic Johnson (N.32), Jamaal Wilkes (N.52), Kareem Abdul-Jabbar (N.33), James Worthy (N.42), Shaquille O’Neal (N.34) et Kobe Bryant (N.8 et N.24).

Il sera en outre le 7e Européen à connaître cet honneur en NBA, après le Croate Drazen Petrovic (Nets, à titre posthume), les Serbes Peja Stojakovic et Vlade Divac (Kings), le Lituanien Zydrunas Ilgauskas (Cavaliers), le Français Tony Parker (Spurs) et l'Allemand Dirk Nowitzki (Mavericks).