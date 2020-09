NBA : Les Lakers sur un boulevard ?

Qui arrêtera les Lakers de Los Angeles, en route pour la finale des play-offs de NBA ? Opposée aux Nuggets de Denver, la franchise californienne mène déjà 2-0 dans la série. Lors de la rencontre précédente, la formation emmenée par LeBron James a même pu compter sur un « buzzer beater » d'Anthony Davis pour triompher de nouveau. Une nouvelle victoire, de justesse, qui met peut-être déjà à l'abri les Lakers, à la veille de disputer leur troisième match.

Pour rappel, la franchise, qui compte 16 titres en tout, n'en a plus remporté un depuis 2010. Dix ans après, le symbole n'en sera que plus beau. Dans une saison également endeuillée par le décès de la légende locale Kobe Bryant, revoir les Lakers au sommet de la prestigieuse ligue de basket-ball constituerait également un symbole fort. Fort de son duo complémentaire composé de LeBron James et d'Anthony Davis, la franchise de Los Angeles a franchi tous les paliers, cette saison, pour se retrouver à ce niveau de la compétition.

Les Nuggets ont déjà fait le coup aux Clippers



En finale de conférence, on aurait pu voir un duel fratricide contre les Clippers. Il n'en a donc rien été. Équipe pas forcément attendue à ce niveau de la compétition, Denver ne s'avoue certainement pas vaincu, bien au contraire. Lors du tour précédent de ces play-offs, les Nuggets ont été menés 3-1 face à l'autre franchise de Los Angeles, avant donc de retourner complètement la situation, pour s'imposer 4-3. Nul doute que leurs adversaires de cette nouvelle série ont cette statistique en tête.

Si une victoire après un « buzzer beater » apporte forcément de l'euphorie, notamment sur le moment où il est inscrit, très vite il faut se reconcentrer. Les hommes de Michael Malone n'ont donc certainement pas abdiqué et devraient pousser les Lakers dans leurs retranchements. La prochaine rencontre sera forcément décisive, puisqu'elle devrait donner la direction de cette série. Les Lakers prendront-ils une option ? Les Nuggets vont-ils relancer cette finale de conférence Ouest ? Réponse, ce mercredi, à 3h00 (heure française).

Au buzzer, Davis et les Lakers assomment Denver