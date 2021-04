NBA : Les Lakers s'imposent à Brooklyn, Curry, Trent Jr et Kanter flambent, Utah enfonce Sacramento

Les Lakers jouent un vilain tour aux Nets, Phily ne demandait pas mieux



📺: Accrochage entre Kyrie et Schroder ! Les 2 meneurs sont tous les 2 expulsés !

pic.twitter.com/BDcIcT62eR



— Rod_NBA (@Buzzer_BeaterFR) April 11, 2021

La soirée de tous les records !



38 PTS | 8 REB | 5 AST

Steph was cookin' tonight on #WarriorsGround @UAbasketball || Second Look pic.twitter.com/CbWsEBeoRd



— Golden State Warriors (@warriors) April 11, 2021

Utah enfonce Sacramento



📹| @spidadmitchell ⤵️

42p | 4a | 3 3pm | 3r | 1s | 1b pic.twitter.com/OoPxvebTWH



— utahjazz (@utahjazz) April 11, 2021

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 10 avril 2021

Privés depuis plusieurs semaines de leurs deux leaders LeBron James et Anthony Davis, qui ne devraient finalement pas rejouer avant fin avril, les Lakers alternent les bonnes et les moins bonnes sorties. Samedi soir, leur match face à Brooklyn en banlieue de New York appartient à la première catégorie. Même sans leurs deux stars, les Californiens ont réussi à jouer un vilain tour aux Nets (victoire 126-101) et à Kevin Durant, pourtant auteur de 22 points. En face, Andre Drummond (20 points, 11 rebonds) excepté, personne n'a réellement brillé d'un point de vue personnel. Et ce nouveau succès des champions en titre doit essentiellement à la performance collective des Lakers. Seul bémol : cette première expulsion en carrière pour Dennis Schröder après des mots avec Kyrie Irving, qui n'avait lui non plus été exclu d'un parquet depuis ses débuts. Il faut malheureusement un début à tout et cette défaite de Brooklyn profite aux Sixers de Joel Embiid (27 points). Après avoir fait subir à OKC et aux deux Frenchies Théo Maledon et Jaylen Hoard leur sixième défaite de suite (117-93), Phily mène de nouveau le bal à l'Est.A leur façon, Gary Trent Jr, Enes Kanter et Stephen Curry ont tous trois illuminé cette soirée de leur talent. Mais surtout de leurs records. MVP de la nuit, Trent Jr a ainsi réussi la performance de sa vie (44 points à 17 sur 19 aux tirs, dont 7 sur 9 à trois points) avec Toronto pour permettre aux Raptors d'écraser Cleveland (135-115) sur le parquet des Cavs.Portland, de son côté, a profité d'un Enes Kanter en état de grâce sous le panier (24 points, 30 rebonds, record en carrière pour le Turc mais aussi nouveau record de franchise) pour prendre là aussi aisément le dessus (118-103) face au Detroit des deux Français Sekou Doumbuya et Killian Hayes.Curry, quant à lui, a inscrit 38 points lors du succès de Golden State face à Houston (125-109). Une performance presque classique pour la gâchette des Warriors. Néanmoins, ce dernier a lui aussi laissé une empreinte indélébile en réussissant l'exploit rare d'enquiller 20 points de suite, en fin de troisième quart-temps.Avec cinq défaites de suite à son compteur du moment avant de venir défier Utah sur le parquet du leader de la Conférence Ouest, Sacramento n'avait pas beaucoup d'illusion à se faire.Néanmoins, De'Aaron Fox (30 points) et ses coéquipiers n'ont pas démérité. Utah, désormais invaincu chez lui depuis le 31 décembre dernier, a même dû cravacher jusqu'au bout pour tenir en respect ses visiteurs du soir. Donovan Mitchell, auteur de 42 points malgré beaucoup d'échec sur ses shoots (12 sur 31), et Mike Conley (26 points) y sont pour beaucoup. Rudy Gobert a lui aussi dit son mot dans cette deuxième victoire de suite de son équipe. Toutefois, le pivot français a évolué un cran en-deçà de son niveau habituel. Pour la première fois depuis longtemps, il a d'ailleurs terminé la rencontre sans double-double (6 points, 11 rebonds).Cleveland Cavaliers -: 115-135Brooklyn Nets -: 101-126>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 9 minutes, 7 points (3 sur 6 aux tirs, dont 1 sur 4 à trois points), 2 rebonds, 2 ballons perdusOklahoma City Thunder -: 93-117>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 30 minutes, 8 points (3 sur 11 aux tirs, dont 2 sur 4 à trois points), 2 rebonds, 5 passes, 2 ballons perdus, 2 fautes>>> Stats de Jaylen Hoard (OKC) : 24 minutes, 8 points (3 sur 6 aux tirs, dont 0 sur 1 à trois points), 1 rebond, 1 passe, 1 interception, 2 ballons perdus- Sacramento Kings : 128-112>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 32 minutes, 6 points (2 sur 2 aux tirs), 11 rebonds, 1 passe, 2 contres, 1 interception, 2 ballons perdus, 3 fautes- Houston Rockets : 125-109- Washington Wizards : 134-106- Detroit Pistons : 118-103>>> Stats de Sekou Doumbouya (POR) : 23 minutes, 11 points (4 sur 9 aux tirs, dont 0 sur 2 à trois points), 3 rebonds, 1 passe, 2 contres, 2 interceptions, 2 ballons perdus, 5 fautes>>>Stats de Killian Hayes (POR) : 17 minutes, 2 points (0 sur 3 aux tirs), 3 rebonds, 1 passe, 1 contre, 1 interception, 4 ballons perdus