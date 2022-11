NBA : Les Lakers et les Clippers battus à domicile

Les Clippers craquent sur la fin

NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 6 novembre 2022



Los Angeles était en fête dimanche, après le premier titre de champion de MLS remporté par les footballeurs du Los Angeles FC, mais les basketteurs ont vite fait retomber l'ambiance. Les Lakers et les Clippers jouaient successivement à la Crypto.com Arena, et ils se sont tous les deux inclinés. Les Lakers, d'abord, ont subi la loi de Cleveland, deuxième meilleure équipe de l'Est, sur le score de 100-114. Les Californiens, emmenés par LeBron James (27pts, 7rbds), Anthony Davis (19pts, 12rbds) et un Russell Westbrook toujours en sortie de banc mais qui a finalement joué presque autant que les deux stars (19pts, 10pds), ont mené toute la première première mi-temps et ont même compté 12 points d'avance., face à des Lakers sans solution défensive face aux deux stars de l'Ohio. Donovan Mitchell termine avec 33 points et Darius Garland avec 24, et c'est une huitième victoire de suite pour les Cavs, du jamais vu depuis 2017, à l'époque de... LeBron James.Quelques heures plus tard, et face à 2000 spectateurs de moins, ce sont les Clippers qui se présentaient sur le parquet. Et après trois victoires de suite, ils sont retombés dans leurs travers en chutant face à Utah, toujours aussi surprenant deuxième de l'Ouest. Le Jazz est venu s'imposer 102-110 au terme d'un match très serré (pas plus de dix points d'avance) où chaque équipe a eu sa période. Utah a bien commencé, puis les Clippers ont fini fort le premier quart, puis le Jazz a repris les commandes pendant les deuxième et troisième quarts, avant que les Californiens ne repassent devant.Utah a signé un 9-0, avec des lancers-francs un tir longue distance de Malik Beasley (96-101), puis Terance Mann a stoppé l'hémorragie avec un dunk (98-101), avant que le Jazz ne réussisse un 5-0 et ne s'envole définitivement dans cette rencontre. Jordan Clarkson et Collin Sexton finissent avec 23 et 23 points, alors que les 34 points de Paul George n'ont pas suffi aux Clippers. Il est temps que Kawhi Leonard revienne... A noter également ce dimanche la victoire de Memphis 103-97 contre Washington avec 28 points de Desmond Bane, et celle de Toronto contre Chicago (113-104) avec 30 points et 11 passes de Fred VanVleet.Los Angeles Clippers -: 102-110>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 23 minutes de jeu, 3 points (1/3 aux tirs dont 1/3 à 3pts, 0 lancer-franc tiré), 3 rebonds, 2 passes, 1 contre, 1 ballon perdu, 3 fautes>>>Moussa Diabaté (LAC) n'était pas dans le groupeLos Angeles Lakers -: 100-114- Washington Wizards : 103-97- Chicago Bulls : 113-104