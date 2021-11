NBA : Les Knicks s'offrent le champion !

L’affiche de la nuit : Milwaukee - New York

Le MVP de la nuit : James Harden



NBA / SAISON REGULIERE

Vendredi 5 novembre 2021

Après leurs défaites contre Toronto et à Indiana, les New York Knicks passaient un gros test ce vendredi en se déplaçant chez le champion en titre, Milwaukee. Et il a été plus que concluant ! Les joueurs de Tom Thibodeau sont allés l’emporter 98-113 dans le Wisconsin ! Les Knicks ont réussi un incroyable retour, en parvenant à mener de 22 points dans les dernières minutes du match après avoir été menés de 21 au début du deuxième, après un début de match raté.Les Knicks ont également fait la différence au rebond offensif, avec 20 ballons captés contre seulement 7 pour les Bucks. Des Bucks qui ont pu compter sur un Giannis Antetokounmpo à 25 points et 7 rebonds et un Grayson Allen à 22 points et 5 rebonds, mais à qui Khris Middleton a beaucoup manqué. « Défensivement, on a perdu notre identité », a regretté Mike Budenholzer. Si bien que les Bucks ont désormais un bilan négatif (4 victoires – 5 défaites) avant d’aller à Washington où ils joueront les Wizards dimanche et se rendront lundi à la Maison Blanche pour y rencontrer Joe Biden.Il a certes fait le buzz en perdant le ballon de façon assez idiote durant le troisième quart-temps, mais James Harden a tout de même réussi un bon match lors de la victoire 90-96 de Brooklyn à Detroit, en signant un nouveau triple-double : 13 points, 10 rebonds et 10 passes.(il est à 18 triples-doubles du sixième, Wilt Chamberlain, et à 125 du recordman, Russell Westbrook). Il a aussi battu un drôle de record en devenant seulement le cinquième joueur de l’histoire à réussir un triple-double sans marquer de panier à 2 points (3 paniers à 3 points et 4 lancers-francs ce vendredi). Les Nets se sont un peu fait peur en fin de match, en voyant leur avance passer de 16 à un point dans le dernier quart, mais Kevin Durant (29pts, 10rbds) et LaMarcus Aldridge (16pts, 5rbds) n’ont pas tremblé pour assurer la victoire.Plus d'infos à venir...Detroit Pistons -: 90-96>>> Killian Hayes (DET), blessé au pouce, n'était pas dans le groupe- Memphis Grizzlies : 115-87>>> Joel Ayayi (WAS) et Yves Pons (MEM) n'étaient pas dans le groupe>>> Stats de Killian Tillie (MEM) : 10 minutes de jeu, 0 point (0/3 aux tirs dont 0/1 à 3pts, 0 lancer-franc tiré), 1 rebond, 1 interception, 1 contre, 1 fauteMilwaukee Bucks -: 98-113>>> Stats d'Evan Fournier (NYK) : 25 minutes de jeu, 7 points (2/7 aux tirs dont 1/6 à 3pts, 2/2 aux lancers-francs), 2 rebonds, 1 ballon perduToronto Raptors -: 101-102Minnesota Timberwolves -: 84-104>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 29 minutes de jeu, 12 points (5/7 aux tirs dont 2/4 à 3pts, 0/1 aux lancers-francs), 8 rebonds, 1 passe, 1 interception, 2 fautes- New Orleans Pelicans : 126-85- Indiana Pacers : 110-106- Charlotte Hornets : 140-110Orlando Magic -: 89-102