NBA : Les joueurs peuvent sortir de chez eux, mais...

Comme des millions de personnes dans le monde, les joueurs NBA sont confinés à la maison, mais ont reçu une bonne nouvelle de la part de la Ligue ce dimanche. Ils ne sont désormais plus obligés de rester dans la ville de leur franchise, ce qui était le cas depuis jeudi et l’annonce de la suspension de la saison pour au moins 30 jours. En raison des interdictions de voyages mises en place par le gouvernement américain, les joueurs n’ont pas le droit de quitter l’Amérique du Nord et doivent informer leur franchise de leur éventuel voyage. Bien sûr, la recommandation prioritaire demeure celle de rester chez soi. Les joueurs ont également reçu l’interdiction de s’entraîner collectivement, mais peuvent le faire de façon individuelle avec, de préférence, un seul coach. Evan Fournier a d’ailleurs fait un appel sur Twitter pour trouver un coach spécialisé en gymnastique ou callisthénie (ensemble d'exercices physiques de gymnastique et de musculation) à Orlando. Les franchises sont également incitées à prendre la température de toutes les personnes entrant dans les locaux d’entraînement.

Une reprise mi-juin, au mieux ?

Par ailleurs, selon ESPN, les propriétaires de franchises misent désormais sur une reprise, au mieux, à la mi-juin (ce qui aurait correspondu avec la fin de saison en temps normal) et commencent à étudier les disponibilités des salles jusqu’à fin août, ce qui signifierait probablement un report des Jeux Olympiques de Tokyo.