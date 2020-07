NBA : Les Grizzlies vont devoir sortir les griffes

Justise Winslow va-t-il enfin justifier son transfert aux Grizzlies ?

A Orlando, les Grizzlies vont être pris en chasse. Actuel huitième de la conférence Ouest , Memphis occupe la dernière place qualificative pour les Playoffs. Un rang à défendre face à Portland, San Antonio ou New Orleans, des franchises qui peuvent espérer rejoindre la phase finale grâce à la formule à 22 retenue par la NBA pour la fin de la saison. Ca tombe bien, au programme des huit derniers matchs de la saison régulière, on retrouvera des duels entre concurrents directs.A cette date-là, ils auront déjà affronté les Blazzers, les Spurs et les Pelicans. Un bon moyen de se situer dans la hiérarchie. Le reste du calendrier n'est pas de tout repos avec le Jazz, le Thunder et surtout les trois meilleures équipes de la conférence Est pour terminer : Raptors, Celtics et Bucks.

Durant ces huit matchs, Memphis va défendre son territoire devant New Orleans. Pour l'instant, 3,5 victoires séparent ces deux franchises. Problème pour les Grizzlies, les coéquipiers de Zion Williamson ont un calendrier favorable. Pour garder l'avantage sur un effectif construit pour les Playoffs, les hommes de Taylor Jenkins vont devoir continuer leur progression. Pour eux, la saison est déjà réussie. On n'attendait pas l'équipe la plus jeune de la NBA être aussi performante. Mais avec l'efficacité d'un Jonas Valenciunas plus fort que jamais à l'intérieur et les exploits de Ja Morant et Jaren Jackson Jr., l'espoir est permis. Pour cette fin de saison, ce dernier sera remis à 100% d'une entorse de la cheville contractée contre les Lakers. Ce collectif est talentueux et Justise Winslow devrait le renforcer définitivement.

Arrivé de Miami en cours de saison, l'ailier avait été mis sur la touche par une blessure au dos. Désormais, de nombreuses interrogations accompagnent son rôle au sein de la franchise du Tennessee. Sera-t-il du voyage à Orlando après avoir évoqué ses doutes sur la bulle dans les médias ? Comment va se passer son adaptation à sa nouvelle franchise ? Est-il le complément idéal de Ja Morant comme espéré ? Ces questions sont pour l'instant sans réponses mais au fil des entraînements et de son intégration, Justise Winslow pourrait faire pencher la balance en faveur des Grizzlies. L'état d'esprit de cet outsider pourra faire le reste.



Ja Morant veut encore progresser

« On a été motivé par les doutes toute la saison. On va y aller et jouer notre jeu. On va juste jouer ensemble et essayer de gagner. On fait ça depuis le début de la saison. Actuellement, nous sommes dans les 8 donc aller à Orlando, c'est juste de la motivation en plus pour alimenter notre moteur » a annoncé Ja Morant en conférence de presse.« Je veux utiliser mon corps encore plus, réussir à passer plusieurs écrans : voici les domaines dans lesquels je veux progresser à Orlando. Je veux faire ce que je fais depuis le début de la saison, mais en mieux » La preuve que les Grizzlies ont encore de l'appétit !