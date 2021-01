Le match de la nuit : Philadelphia - Boston

Mercredi 20 janvier 2021

Philadelphia et Boston, deux des gros outsiders de la Conférence Est et deux équipes récemment touchées par le coronavirus (Tatum, Curry et Poirier étaient encore absents en raison du protocole sanitaire), s'affrontaient ce mercredi au Wells Fargo Center. Et la logique a été respectée avec la victoire du leader du classement, Philadelphia, face au troisième : 117-109. Ce match a tenu toutes ses promesses en termes de suspense, puisqu'aucune des deux franchises n'a compté plus de neuf points d'avance. Chaque équipe a eu sa période pendant ce match : Boston a dominé les six premières minutes, puis Philadelphia est passé devant jusqu'à la moitié du deuxième quart, puis Boston menait 61-58 à la mi-temps et a obtenu son plus gros écart à la fin du troisième quart (+9). Mais les 76ers sont parvenus à revenir petit à petit., avant que Shake Milton, Tobias Harris et Ben Simmons ne scellent la victoire des 76ers aux lancers-francs. Mais c'est Joel Embiid qui termine meilleur marqueur de la rencontre, avec 42 points (6 dans le dernier quart), mais aussi 10 rebonds. En face, le trio Jaylen Brown (26pts) - Marcus Smart (25) - Daniel Theis (23) n'a pas suffi. Les deux équipes se retrouveront dès vendredi.Arrivé il y a presque un an à Atlanta (le 5 février 2020) en provenance de Houston, Clint Capela n'avait pas joué la fin de la saison dernière avec les Hawks. Cette saison, il a déjà joué douze matchs, et celui de mercredi était assurément le meilleurIl s'agit tout simplement de son record de rebonds en carrière et il n'avait plus inscrit autant de points depuis le 3 janvier 2020. Ce n'est pourtant pas lui qui a terminé meilleur marqueur de son équipe lors de ce match où les Pistons ont dominé la majeure partie du temps (+17 au début du dernier quart) avant d'encaisser un 5-0 dans la dernière minute du temps réglementaire, Capela inscrivant même le dunk qui a offert la prolongation (remportée 17-9) à son équipe. Il s'agit en effet de Trae Young, qui finit avec 38 points (11 sur 26 aux tirs), et 10 passes.L'histoire retiendra que la première sortie du Big Three des Nets s'est soldée par une défaite ! Pour la première fois, Kyrie Irving, Kevin Durant et James Harden étaient alignés ensemble, mais cela n'a pas empêché Brooklyn de s'incliner 147-135 après deux prolongations à Cleveland. Les trois stars finissent avec une énorme feuille de stats : 38 points (12 sur 25 aux tirs), 12 rebonds, 8 passes et 4 contres pour Durant, 37 points (15 sur 28 aux tirs) et 3 passes pour Irving, et 21 points (6 sur 14 aux tirs), 10 rebonds et 12 passes pour Harden. Mais cela n'a pas suffi. Cleveland a dominé la majeure partie de cette rencontre, avec un maximum de 14 points d'avance à la fin du troisième quart. Brooklyn a réussi à égaliser et décrocher la prolongation grâce à Kyring Irving à 38 secondes de la fin (113-113).Avec 42 points (16 sur 29 aux tirs dont 5/11 à 3pts), le meneur (ou arrière) de 22 ans s'offre son record en carrière. Vendredi, les Nets auront déjà l'occasion de prendre leur revanche, toujours dans l'Ohio.Evan Fournier est de retour... et Orlando gagne à nouveau ! Alors que le Français était blessé au dos depuis neuf matchs et que le Magic avait perdu ses six dernières rencontres, la franchise floridienne a renoué avec la victoire chez une autre équipe mal en point, Minnesota : 97-96. Alors que les Wolves ont compté jusqu'à vingt points d'avance au début du troisième quart, ils ont complètement craqué et ont fini le match en encaissant un 6-0 en 50 secondes. Le rookie Cole Anthony a été le héros de la partie en inscrivant un tir à 3 points au buzzer qui a offert la victoire au Magic.- Brooklyn Nets : 147-135 ap>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 11'30 de jeu, 0 point (0 sur 6 aux tirs dont 0/3 à 3pts), 2 rebonds, 3 passes, 2 interceptions- Boston Celtics : 117-109>>> Vincent Poirier (PHI) n'a pas joué- Detroit Pistons : 123-115 ap>>> Kilian Hayes (DET), blessé à la hanche, n'a pas joué>>> Stats de Sekou Doumbouya (DET) : 5 minutes de jeu, 0 point (0 sur 1 aux tirs dont 0/1 à 3pts), 4 rebonds, 1 passeMinnesota Timberwolves -: 96-97>>> Stats d'Evan Fournier (ORL) : 28 minutes de jeu, 24 points (9 sur 21 aux tirs dont 2/9 à 3pts), 1 rebond, 2 passes, 2 interceptions, 2 ballons perdus, 3 fautes- Sacramento Kings : 115-96>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 26 minutes de jeu, 11 points (4 sur 7 aux tirs dont 3/5 à 3pts), 3 rebonds, 3 interceptions, 1 contre, 1 ballon perduIndiana Pacers -: 112-124Toronto Raptors -: 102-111Houston Rockets -: 103-109- San Antonio Spurs : 121-99Reportés : Charlotte Hornets - Washington Wizards et Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies