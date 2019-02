NBA : Les 10 questions de la fin de saison (1/2)

Boston va-t-il enfin décoller ?

La saison des Celtics ressemble à une succession de montagnes russes. Parfois emballants, souvent frustrants, les Verts du Massachusetts, quatrièmes de l’Est, demeurent incapables de gagner en constance. Le déclic se produira-t-il après le All-Star break ? C’est tout le mal qu’on souhaite à Boston, qui va devoir cravacher pour au moins décrocher l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs. Car Indiana, troisième, ne semble pas vouloir fléchir malgré la lourde absence de Victor Oladipo et Philadelphie, cinquième, a façonné un effectif capable d’aller chercher le podium avec l'arrivée de Tobias Harris. Brad Stevens cherche encore la bonne formule pour son groupe, mais le temps presse pour les C’s.

Le Thunder est-il le vrai concurrent des Warriors ?

Un Paul George en mode MVP, un Russell Westbrook maladroit mais parfait dans son rôle de métronome, un collectif de plus en plus consistant, un sixième homme de haut niveau (Dennis Schröder) : Oklahoma City a une bonne tête d’outsider à l’Ouest. Derrière des Warriors qui font figure d’intouchables, le Thunder et son effectif ultra-physique a plusieurs atouts pour contrarier les Dubs.

Entre des Nuggets surprenants mais inexpérimentés, des Blazers déséquilibrés et des Rockets trop dépendants de James Harden, OKC semble être le concurrent numéro 1 des Californiens en vue des Playoffs. La réception le 17 mars des doubles champions en titre sera une bonne répétition générale pour la troupe de Billy Donovan avant de se jeter dans le grand bain de la post-season.

Les Nuggets sur le podium de l’Ouest ?

Au top depuis le début de l’exercice, on en vient presque à oublier que peu d’observateurs voyaient Denver si haut dans le classement à ce stade de la saison. Dans une Conférence Ouest redoutable, c’est un très bel exploit que réalise la franchise du Colorado. Dauphins de Golden State avec 39 victoires pour 18 revers, les Pépites de Mike Malone possèdent un léger matelas d’avance sur leur premier poursuivant, Oklahoma City, et peuvent obtenir l’avantage du terrain jusqu’au Finales de Conférence si elles maintiennent ce rythme durant les 25 dernières rencontres. Avec le retour attendu de Gary Harris sur les parquets, nul doute que Denver et Nikola Jokic ont les moyens de tenir la distance, et au moins de terminer dans le Top 3.

Un premier MVP pour Antetokounmpo ?

En tête de la Ligue avec ses Bucks (43v - 14d), Giannis Antetokounmpo est en lice pour remporter la récompense individuelle suprême. La superstar grecque, All-Star pour la troisième fois à Charlotte, va devoir conserver son rythme infernal pour devancer ses deux principaux rivaux, James Harden et Paul George. Exemple de régularité avec Milwaukee, l’ailier représente un casse-tête insoluble pour ses adversaires et il ne lui manque qu’un tir extérieur respectable pour devenir proprement injouable. A cette date, une seule chose fait peut-être encore défaut à Antetokounmpo : une ou plusieurs performances d’exception dans des matchs à enjeu. La rencontre à domicile face à Houston, le 26 mars, est d’ores et déjà à cocher dans le calendrier.

Sacramento enfin de retour en Playoffs ?

Douze ans. Douze ans que les Kings n’ont plus humé l’odeur des Playoffs. Mais cette longue et infructueuse disette pourrait se terminer dans quelques semaines : neuvième de la Conférence Ouest, Sacto est à égalité avec les Clippers, huitièmes et détenteurs du dernier strapontin qualificatif. Sauf que l’équipe de Doc Rivers s’est déplumée lors de la trade deadline et que c’est plutôt avec l’autre formation de Los Angeles, les Lakers, que Sacramento va devoir batailler.

Le calendrier avant la fin de la saison régulière n’est clément pour aucune des deux équipes et les Kings sont dans l’obligation de vite se remettre dans le bain puisqu’ils vont se rendre chez les Warriors et le Thunder pour leurs deux premiers matchs de reprise. Une chose est sûre : le dénouement de cet exercice risque de renforcer encore un peu plus l’animosité entre les frères ennemis californiens.

Suivre @NicolasSarnak