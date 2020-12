NBA - Leonard : « Nous sommes restés positifs tout le match »

Entrée en matière réussie. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Los Angeles Clippers ont fait tomber leurs grands rivaux, et accessoirement tenants du titre, à savoir les Los Angeles Lakers (109-116). Durant cette rencontre, c'est Paul George, pensionnaire des Los Angeles Clippers, qui a fini meilleur marqueur (33 points, 6 rebonds, 3 passes décisives). Juste derrière, Kawhi Leonard, également pensionnaire des Los Angeles Clippers, n'a pas été en reste. En effet, ce dernier a terminé deuxième meilleur marqueur de cette rencontre, avec un bilan de 26 points, 2 rebonds, 3 passes décisives.

Leonard : « Nous ne pensons pas à l'année dernière »

A l'issue de ce match, ce dernier, justement, n'a pas manqué de réagir. A l'issue de cette première victoire, il a ainsi notamment déclaré : « Nous ne pensons pas à l'année dernière. L'équipe est différente. Je suis juste heureux de la manière dont nous avons joué. Même si nous avons perdu notre avance à un moment du match, nous nous sommes repris, nous sommes restés positifs nous avons continué à jouer notre jeu. Nous avons attaqué différemment et nous sommes fiers de notre match ce soir. Tout le monde s'est serré les coudes et est resté positif. Nous avons beaucoup communiqué sur le terrain et nous avons remporté ce match. »

Les Clippers n'ont pas passé les demies de conférence l'an passé

L'an passé, bel et bien engagés dans les play-offs de la prestigieuse Ligue de basketball, les Los Angeles Clippers avaient vu leur saison 2019-20, forcément spéciale en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, s'arrêter au stade des demi-finales de conférence. Face à eux, les Denver Nuggets avaient fini par avoir le dernier mot, au terme d'un véritable suspense (3-4). Au premier tour de ces phases finales, les Los Angeles Clippers avaient disposé des Dallas Mavericks, presque tout aussi difficilement (4-2).