NBA : Leonard a prolongé avec les LA Clippers, Tillie continue avec Memphis

Tillie, toujours sur la route de Memphis

Arrivé durant l'été 2019, Kawhi Leonard devrait s'éterniser encore un peu en Californie.Si les détails de celui-ci n'ont pas été officialisés par la franchise, The Athletic évoque pour sa part un bail de quatre saisons pour 176 millions de dollars, soit environ 150 millions d'euros, avec normalement la possibilité de pouvoir tester le marché à l'issue de la troisième saison. Une bonne nouvelle pour l'équipe dirigée par Tyronn Lue, qui va donc construire autour de son duo, composé de Paul George et donc de Leonard, pour tenter d'aller décrocher un premier titre dans leur histoire.De ce fait, Justise Winslow, recruté cet été, devrait être responsabilisé en début de saison.Pour sa part, Killian Tillie peut avoir le sourire. Non drafté en 2020, le Français avait alors été récupéré par les Memphis Grizzlies et avait alors signé un « two-way contract » avec eux. Un an plus tard, et après avoir été protégé lors de la Free Agency 2021 grâce à une « qualifying offer »,C'est à dire que l'ancien de Gonzaga pourra faire jusqu'à 50 matchs en NBA cette saison avec les Grizzlies et jouera régulièrement avec les Hustles de Memphis en G-League.Enfin, à noter également, que les Milwaukee Bucks ont fait signer pour trois saisons l'ailier grec Georgios Kalaitzakis, qu'Udonis Haslem (41 ans) a prolongé d'un an avec le Miami Heat et que les Toronto Raptors ont recruté Isaac Bonga.