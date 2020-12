NBA : LeBron James fête son anniversaire avec un record fou

🏀 #NBAExtra

Ce mercredi, LeBron James s'est offert un incroyable record pour fêter son anniversaire. Contre Portland, le joueur des Los Angeles Lakers a marqué 26 points. Une marque qui n'a rien d'exceptionnelle. Et c'est ce qui rend l'exploit du joueur de 36 ans incroyable.Depuis qu'il a inscrit 8 points contre Milwaukee le 5 janvier 2007, King James a atteint la barre des dix unités à chaque apparition dans un match NBA. A l'époque, il évoluait encore à Cleveland, n'avait encore jamais été sacré MVP et atteignait sa première finale de conférence. C'est bien simple, la dernière fois que LeBron James a marqué moins de dix points, Dirk Nowitzki était sacré MVP de la saison régulière, Tony Parker recevait cette distinction après une finale remportée avec les San Antonio Spurs et il y avait encore une franchise à Seattle.En 13 ans, LeBron James est parti à Miami, puis il est revenu à Cleveland avant de rejoindre les Los Angeles Lakers. Des expériences qui lui ont permis d'être sacré champion à quatre reprises et d'être élu MVP de la saison régulière autant de fois. En marquant autant pendant aussi longtemps, il a grimpé dans le classement des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA.Mais aucun de ces deux joueurs n'a été aussi régulier que l'ailier des Lakers. Michael Jordan qui a longtemps détenu le record avec 866 matchs non plus. Cette série de 1 000 matchs a au moins dix points est un record qui risque durer pour longtemps. Et avec un tel écart sur ses concurrents, LeBron James relance le débat entourant sa place dans l'histoire. Et ça, ce n'est un cadeau pour personne...