NBA : LeBron dépasse Duncan

LeBron James dépasse Tim Duncan. Non pas au nombre de titres NBA, Duncan en comptant cinq et James trois, mais au nombre de victoires en play-offs. La star des Lakers a en effet dépassé la légende des Spurs ce samedi, après le succès 116-108 des Californiens contre Portland lors du Match 3 du premier tour de la Conférence Est. LeBron James compte donc 158 victoires en phases finales, contre 157 pour Duncan, toute acquises avec les San Antonio Spurs. Le leader de ce classement reste Derek Fisher, avec 161 succès sous les couleurs des Lakers, de Utah et d'Oklahoma City. Un record que LeBron James pourrait battre si les Lakers jouent le deuxième tour des play-offs (contre Houston ou Oklahoma City).

"Irréel" pour LeBron James

« C’est toujours irréel pour moi de voir mon nom à côté des plus grands. On sait tous ce que Tim Duncan a fait dans cette Ligue et avec sa franchise. Les play-offs, c’était son adresse, c’est là qu’il habitait. Donc pour moi, être lié au « Big Fondamental », cela signifie beaucoup », a réagi le « chosen one » après la victoire samedi. LeBron James a remporté ses matchs de play-offs avec trois équipes (Cleveland, Miami et les Lakers) mais son pourcentage de victoires (65,3%) n’est « que » le troisième de l’histoire, derrière Magic Johnson (67,4%) et Michael Jordan (66 ,5%), mais devant Duncan (62,5%).