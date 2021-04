NBA : Le Staples Center va de nouveau pouvoir accueillir du public

La NBA continue de refaire le plein de supporters. A partir du 15 avril prochain, le Staples Center, où évoluent les deux franchises de Los Angeles, à savoir les Clippers et les Lakers, vont de nouveau pouvoir accueillir du public. Ce vendredi, en annonçant leurs nouvelles directives, les autorités locales, par la voix du département de la santé sanitaire de Californie, ont jugé que la pandémie de coronavirus s'était nettement améliorée dans l'État de la Californie, en raison notamment de la stratégie de vaccination actuellement en cours, jugée massive et efficace. Toutefois, si ce public sera bel et bien accueilli, ce sera dans un nombre limité, dans la mesure où des restrictions sanitaires restent en vigueur. Son nombre est amené à varier, en fonction des comtés concernés et de la situation sanitaire au sein de ceux-ci. Un système de quatre niveaux de couleur est appliqué en Californie, en fonction du nombre de cas recensés dans chaque comté.

Une mesure qui ravit forcément les Lakers

Outre le Staples Center, cette mesure sera évidemment appliquée à d'autres sports locaux, tels que le hockey sur glace, par exemple, qui évoluent ainsi dans des enceintes couvertes. Outre les sports en intérieur, ou alors les spectacles, des rassemblements seront aussi autorisés pour des réunions privés et autres événements en tout genre, comme les conférences ou bien encore les réceptions. A ce sujet, Mark Ghaly, secrétaire de l'Agence californienne de la santé et des services sociaux, a ainsi notamment déclaré : « La mise à jour d'aujourd'hui (ndlr : ce vendredi) (...) est le résultat des progrès que nous faisons à la fois au niveau des vaccinations et dans le contrôle de la propagation du Covid-19. » De leur côté, les Los Angeles Lakers n'ont pas caché leur joie : « Nous sommes incroyablement heureux que l'Etat de Californie ait annoncé aujourd'hui des directives qui permettront aux fans des Lakers de revenir au Staples Center. »