NBA : Le retour de Zion Williamson encore repoussé !

Le joueur de 21 ans, drafté en première position en 2019 et dont les grands débuts dans la Ligue nord-américaine de basket avaient été plombés par une blessure au genou droit, avait été opéré en juillet et visait un retour sur les terrains en décembre. Mais il n'a pas pu s'entraîner jeudi après avoir ressenti une douleur au pied.

"Cela fait partie du processus", a déclaré Willie Green, le coach des Pelicans, à quelques journalistes, en rappelant que son joueur en était à sa quatrième blessure en deux ans et demi. "Quand vous êtes sujet aux blessures et que vous en augmentez le nombre, il y a un risque de faire face à une légère douleur, ce qu'il lui arrive en ce moment." Green a ajouté que Williamson serait soumis à des exercices de faible intensité avant de reprendre progressivement l'entraînement. "J'espère que les douleurs disparaîtront d'ici quelques jours et qu'il pourra reprendre le travail", a-t-il lancé.

Selon lui, Williamson est évidemment "frustré" par ce contretemps. Mais "il est plus important d'être patient", a déclaré Green. "Il est question de la carrière de quelqu'un. Chaque fois que vous avez affaire à cet aspect du sport professionnel, il est important de s'en souvenir. C'est comme ça que nous voyons les choses". La saison passée, Williamson a tourné en moyenne à 27 points et 7 rebonds par match et a été sélectionné pour son premier All-Star Game.