NBA : Le propriétaire des Suns dans la tourmente

Robert Sarver va-t-il connaitre le même sort que Donald Sterling ? En 2014, le propriétaire des Los Angeles Clippers avait été banni à vie de la NBA en raison de propos racistes tenus lors d’une conversation téléphonique avec son ex-compagne. Il avait vendu la franchise à Steve Ballmer trois mois plus tard. Cette fois, c’est le propriétaire des Phoenix Suns, vice-champions NBA 2021, Robert Sarver, qui est dans la tourmente. L’homme d’affaires de 60 ans, cofondateur d’un fonds d’investissements et propriétaire de la franchise de l’Arizona depuis 2004, fait l’objet d’une enquête de la NBA pour des propos racistes et misogynes. Le média américain ESPN a en effet relayé des dizaines de témoignages de personnes affirmant que Sarver a eu un comportement inapproprié avec elles, ce que le propriétaire a démenti formellement. « Les allégations contenues dans l'article d'ESPN d'aujourd'hui sont extrêmement graves et nous avons demandé au cabinet d'avocats Wachtell Lipton d'ouvrir une enquête approfondie. La NBA et la WNBA restent engagées à fournir un lieu de travail respectueux et inclusif pour tous les employés. Une fois l'enquête terminée, ses conclusions serviront de base à toute action de la ligue », écrit la NBA dans un communiqué.

Earl Watson accuse Parmi les accusations, l’ancien coach des Suns Earl Watson, aujourd’hui assistant à Toronto, a notamment affirmé avoir entendu Sarver prononcer le mot « négro » à plusieurs reprises. Le propriétaire a nié avoir fait usage de ce mot, qui "ne fait pas partie de (s)on vocabulaire". Mais Watson a répondu dans un communiqué : « Je ne suis pas intéressé à m'engager dans une bataille de faits en cours. Au lieu de cela, je veux applaudir le courage des nombreux joueurs, dirigeants et membres du personnel pour lutter contre les environnements toxiques d'insensibilité raciale, de harcèlement sexuel et de micro-agressions avec leur vérité. » Toujours selon ESPN, plus d’une douzaine d’employé(e)s ont également fait savoir que Sarver avait l’habitude de faire des commentaires obscènes lors de réunions avec tout le personnel, et qu'il avait fait circuler une photo de sa femme en bikini. De quoi le bannir de la Ligue ? L'enquête de la NBA le déterminera.