NBA : Le programme complet du All-Star week-end

C’est un rituel immuable de la Grande Ligue. Depuis 1951, le circus de la NBA enfile ses habits de lumière le temps d’une courte pause pour briller devant ses fans lors d’un week-end spécial. Cette année, c’est à Charlotte, en Caroline du Nord, que les plus grands noms posent leurs valises à l’occasion du All-Star week-end. Un évènement à vivre en intégralité sur beIN SPORTS vendredi, samedi et dimanche. Présentation des festivités.

Vendredi - Rising Stars Challenge (03h10)

Après le traditionnel match des célébrités (Ray Allen et Jay Williams y participeront) pour amuser le public du Spectrum Center, ce sont les jeunes pépites de la Ligue qui lanceront véritablement ce All-Star week-end. Rookies et Sophomores, mélangés en deux équipes (Team World et Team USA) tenteront de remporter un match habituellement placé sous le signe de l’offensive. L’occasion de voir dans la même équipe le prodige slovène Luka Doncic, le numéro 1 de draft DeAndre Ayton et le phénomène des 76ers, Ben Simmons face à Jayson Tatum, Donovan Mitchell et Trae Young.

Team World

OG Anunoby, DeAndre Ayton, Bogdan Bogdanovic, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Rodions Kurucs, Lauri Markkanen, Josh Okogie, Cedi Osman, Ben Simmons

Team USA

Jarrett Allen, Marvin Bagley III, Kevin Knox (remplaçant de Lonzo Ball, blessé), John Collins, De’Aaron Fox, Jaren Jackson Jr, Kyle Kuzma, Donovan Mitchell, Jayson Tatum, Trae Young



Samedi - Les concours (02h10)

Le show, encore le show, toujours le show. Pour ce deuxième jour, il sera question de faire le spectacle et d’enflammer la salle des Hornets. Pour débuter la soirée, place au Skills Challenge : un concours de vitesse, d’adresse et de précision, entre huit joueurs déterminés à prendre la succession de Spencer Dinwiddie, vainqueur l’an dernier mais forfait sur blessure pour cette édition. Un trophée généralement prestigieux puisque Dwyane Wade (2x), Steve Nash, Derrick Rose, Tony Parker, Jason Kidd ou Stephen Curry ont inscrit leur nom au palmarès depuis sa création en 2003.

Les participants du Skills Challenge : Mike Conley, Luka Doncic, De’Aaron Fox, Nikola Jokic, Kyle Kuzma, Jayson Tatum, Nikola Vucevic, Trae Young

Ce sera ensuite au tour des spécialistes du tir et des fous de la gâchette de rentrer dans l’arène. Un concours à 3-points alléchant, puisque le plateau sera extrêmement relevé cette année avec notamment la présence de Stephen Curry (lauréat en 2015), de Damian Lillard et du futur retraité Dirk Nowitzki (lauréat en 2006). Tous auront un seul but : empêcher Devin Booker de signer un doublé après son triomphe au Staples Center de Los Angeles l’an dernier.

Les participants au concours à 3-points : Devin Booker, Seth Curry, Stephen Curry, Danny Green, Joe Harris, Buddy Hield, Damian Lillard, Khris Middleton, Dirk Nowitzki, Kemba Walker

Enfin, le concours de dunks se chargera de clôturer cette journée bien chargée. Au programme, quatre hommes prêts à s’envoler très haut. Pas de favoris annoncés et aucun ancien vainqueur parmi le quatuor de prétendants mais un spectacle garanti pour les 35 ans du Slam Dunk Contest.

Les participants au concours de dunks : Miles Bridges, John Collins, Hamidou Diallo, Dennis Smith Jr.



Miles Bridges fait un malheur sur le cercle :



Dimanche - All-Star Game (02h10)

L’historique confrontation entre l’Ouest et l’Est a été remplacée l’an dernier par un match entre les formations de deux capitaines, sélectionnés par le public. Rebelote cette année avec LeBron James d’un côté et Giannis Antetokounmpo de l’autre. Les deux superstars ont ensuite formé chacun tour à tour leur équipe parmi la liste des titulaires et des remplaçants des All-Stars de la saison, désignés par le public, les coachs, et les joueurs eux-mêmes. A cela s’ajoute Dwyane Wade et Dirk Nowitzki, désignés par la NBA pour être les invités d’honneur de ce match.

Team LeBron

Titulaires : LeBron James, Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant, Kawhi Leonard

Remplaçants : Ben Simmons, Damian Lillard, Klay Thompson, Dwyane Wade, Bradley Beal, LaMarcus Aldridge, Anthony Davis, Karl-Anthony Towns

Team Giannis

Titulaires : Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Paul George, Kemba Walker, Joel Embiid

Remplaçants : Kyle Lowry, Russell Westbrook, D’Angelo Russell, Khris Middleton, Blake Griffin, Dirk Nowitzki, Nikola Jokic, Nikola Vucevic



Un Top 10 dantesque avant le All-Star Game :