Pour s'éviter une fin de saison ennuyante, Miami va devoir prendre l'habitude de créer la surprise. Déjà qualifié pour les Playoffs, le Heat est dans le ventre mou du top 8. Pour l'actuel quatrième de la conférence Est, chercher la place de dauphin serait un miracle, descendre au-delà du sixième rang, un désastre. Les Floridiens peuvent donc déjà penser aux Playoffs et à une potentielle épopée. Auparavant, ils vont affronter Denver, Toronto, Boston, Milwaukee, Phoenix, Indiana (deux fois) et Oklahoma City pour se jauger. Pendant ces matchs de classement, très relevés, les hommes d'Erik Spoelstra peuvent viser très haut car ils savent déjà qu'ils ne tomberont pas très bas. Cet état d'esprit leur a déjà permis de réaliser des miracles.

Pendant la saison régulière, ils ont su faire tomber des favoris dont Milwaukee et Toronto grâce au duo Adebayo-Butler. L'arrière et le pivot ont fait la différence des deux côtés du terrain. Un axe fort qui a eu l'occasion de se mettre en valeur pour sa première saison ensemble. Ils ont marqué mais aussi créé les espaces pour les shooteurs les plus adroits de la Ligue dont Duncan Robinson et Tyler Herro. Cette recette est efficace depuis l'automne, il faudra maintenant la perfectionner pour qu'elle fonctionne dans les matchs qui comptent, ceux qui vont se dérouler dans la bulle établie à Orlando.

Où sont les limites du Heat ?



Si les joueurs de Miami continuent sur leur lancée, ils vont pouvoir surprendre. Mais jusqu'où ? Avec un format ramassé et une saison tronquée, ils pourraient croiser Philadelphie dès le premier tour de la phase finale. Pas vraiment une bonne nouvelle quand on connaît les ambitions des Sixers. Dès le premier match, les coéquipiers de Kendrick Nunn vont devoir trouver un moyen de monter en puissance mais sans vraiment connaître leurs limites. Depuis le début de la saison, cet effectif qui n'est pas taillé pour rivaliser aussi haut a réalisé de beaux exploits. Mais sur une série au meilleur des sept matchs, le talent et la profondeur de cet effectif vont-ils suffire ?

Peut-être, si l'intégration d'un Andre Iguodala habitué à ce genre de missions et recruté pendant la saison se passe bien. Certainement, si chaque élément de ce groupe besogneux profite de l'ambiance de la bulle pour élever encore un peu plus son niveau de jeu. Assurément, quand on voit que de nombreux groupes ont été remaniés pendant le confinement mais pas celui du Heat. Sur le papier, l'effectif floridien est limité pour les matchs qui arrivent mais en réalité, il n'a aucune limite apparente. Grâce à ce paradoxe, la fin de saison de Miami est déjà excitante.

La présentation vidéo du Heat :