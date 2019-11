Miami n’avait plus été à pareille fête depuis 2012. Deux jours après la claque reçue à Denver, le Heat a en effet renoué avec la victoire à Phoenix et affiche désormais six succès sur leurs huit premiers matches de la saison. Une première depuis le départ de LeBron James.

Et si les Floridiens l’ont emporté chez les Suns (108-124), c’est en grande partie grâce à Jimmy Butler, meilleur marqueur de la rencontre avec 34 points à 11 sur 16 aux tirs. L’ancien Sixer a d’ailleurs démarré le match pied au plancher, inscrivant 18 points dès le premier quart. A ses côtés, Goran Dragic et Bam Adebayo ont également été à leur avantage, le premier sortant du banc pour inscrire 25 points et le second compilant 15 points, 10 rebonds, 6 passes et 5 interceptions.

Côté Suns, ils sont deux à avoir émargé à plus de vingt points, Aron Baynes et Devin Booker rendant respectivement 23 et 22 points tandis que Ricky Rubio compilait 11 points et 11 rebonds.