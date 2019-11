NBA - Le grand huit pour Boston

Le grand huit pour Boston

Près de trois semaines après la reprise de la NBA, les Celtics semblent véritablement avoir trouvé la bonne carburation. Défaits lors de leur entrée en lice le 24 octobre sur le parquet de Philadelphie, les hommes de Brad Stevens ont signé leur huitième succès consécutif en dominant les Dallas Mavericks (116-106). La rencontre a été accrochée avant que Boston ne fasse finalement la différence lors du dernier quart-temps. Malgré la belle prestation de Luka Doncic (34 points, 6 rebonds, 9 passes), Dallas est tombé devant des Celtics portés par Kemba Walker, auteur de 29 points, Jaylen Brown (25 pts, 11 rebonds) et Marcus Smart (17 pts, 6 passes).

Toronto chute

Les légendaires Celtics confortent leur mainmise sur la Conférence Est alors que leur dauphin, Toronto, s’est incliné pour la troisième fois depuis le retour sur les parquets. Les tenants du titre sont tombés dans l’antre des Clippers, vainqueurs (98-88). Bien que privé de Paul George, la franchise de Los Angeles a remporté un match longtemps indécis. Lou Williams (21 points) été bien épaulé par Montrezl Harrell (14 pts, 11 rebonds), Patrick Patterson (12 pts, 4/8 à 3 points) et JaMychal Green (10 pts, 12 rebonds), tandis que Kawhi Leonard (12 pts, 11 rebonds, 9 passes), star des Raptors la saison passée, a contribué au succès face à ses anciens coéquipiers.

Houston enchaîne, Golden State sombre

Les Clippers sont quatrièmes de la Conférence Ouest en compagnie des Rockets qui ont signé un quatrième succès de rang et sont allés l’emporter chez les Pelicans (122-116), toujours orphelins de Zion Williamson. Quasiment toujours devant au tableau d’affichage, Houston a encore bénéficié de l’efficacité de James Harden (39 points, 9 passes), meilleur marqueur de la Ligue et de la nuit. Les Rockets doivent également une fière chandelle à Clint Capela (11 points, 20 rebonds) et Russell Westbrook (26 pts). Si tout baigne pour les Rockets, les choses ne s’arrangent pas pour Golden State.

Les quintuples finalistes (trois sacres en 2015, 2017 et 2018 pour rappel, défaits en 2016 et 2019, par Toronto) sont tombés pour la neuvième fois de la saison en onze sorties, la quatrième d’affilée. Cette fois, les Warriors ont baissé pavillon devant leurs fans et les Jazz (108-122), portés par un excellent Rudy Gobert. Le Français, qui a a signé 25 points (11 sur 12 aux tirs) et 14 rebonds, a été bien suppléé par Donovan Mitchell (23 pts, 8 rebonds, 6 passes) et Mike Conley (22 pts, 7 passes). Le retour de D’Angelo Russell, auteur de 33 points, n’a pas suffi aux Warriors, toujours privés de Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson. La Dub Nation reste dernière de la Ligue. Enfin, alors qu’un vibrant hommage a été rendu à Tony Parker, dont le maillot a été retiré, les Spurs ont poursuivi leur entame de saison mitigée en tombant devant Memphis (109-113). San Antonio apparaît au neuvième rang de la Conférence Ouest (5 succès, 5 revers).

LES RÉSULTATS DE LA NUIT

Boston Celtics - Dallas Mavericks : 116-106

San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies : 109-113

New Orleans Pelicans - Houston Rockets : 116-122

Golden State Warriors - Utah Jazz : 108-122

Los Angeles Clippers - Toronto Raptors : 98-88

Detroit Pistons - Minnesota Timberwolves : 114-120