NBA : Le Français Killian Hayes se présente à la Draft

Un Français de plus en NBA la saison prochaine ? C’est fort possible ! Killian Hayes s’est officiellement déclaré à la Draft 2020 ce vendredi, et il est annoncé haut dans les « mock draft ». Le natif de Floride, qui fêtera ses 19 ans en juillet prochain, est le fils de l’ancien joueur américain de Cholet, Bourg-en-Bresse, Nancy ou encore Limoges DeRon Hayes. Sa maman est française et il porte les couleurs de l’équipe de France chez les jeunes (même s’il avait été suspendu six semaines en juillet dernier par la Fédération française pour ne pas avoir répondu à une convocation en équipe de France U20).

Formé à Cholet (7,1pts de moyenne la saison passée en Jeep Elite) et courtisé par Limoges, Killian Hayes avait finalement décidé de partir à Ulm l’été dernier, et il est actuellement le troisième meilleur passeur de l’Eurocoupe (la deuxième Coupe d’Europe dans la hiérarchie) et tourne à 11,6 points et 5,3 passes de moyenne en Bundesliga.

Quatre Français draftés cet été ?



Ce vendredi, alors que tous les championnats de basket sont suspendus dans le monde pour cause de pandémie de coronavirus, Killian Hayes s’est officiellement présenté à la prochaine Draft : « Le basket a toujours fait partie de ma vie depuis ma naissance. Je veux remercier tous mes coachs, entraîneurs, coéquipiers et tous ceux qui m’ont poussé à être meilleur et m’ont soutenu quand j’en ai eu besoin. A ma famille, qui a toujours été là à chaque étape du chemin, vous êtes tout pour moi. Aujourd’hui, je suis excité d’annoncer officiellement que je me présente à la Draft NBA 2020. Je veux aussi envoyer mes pensées et mes prières à chaque personne qui a été touchée par le coronavirus à travers le monde. On s’en sortira tous ensemble. J’aime le basket, et j’ai hâte d’être de retour sur le parquet et amener mon jeu à un autre niveau. »

Selon les sites spécialisés, Killian Hayes devrait être drafté très haut (entre la 4eme et la 14eme place). Il pourrait ainsi battre le record de Frank Ntilikina, drafté en 8eme positif par New York en 2017, du jamais vu pour un Français. Le meneur de l’ASVEL Théo Maledon (19 ans en juin), l’ailier fort (ou ailier) de Gonzaga (NCAA) Killian Tillie (22 ans) et son coéquipier arrière (ou meneur) Joël Ayayi (20 ans) pourraient être les autres Français draftés cet été. Reste à savoir si la Draft se déroulera bien comme prévu le 25 juin au Barclays Center de Brooklyn…