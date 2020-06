NBA : Le cinq majeur du 2ème tour de la Draft

Meneur : Mark Price (25ème choix en 1986)

En 1986, il n'y avait que 24 équipes en NBA. Choisi en 25eme position à la draft, Mark Price a donc été sélectionné au deuxième tour. Les Dallas Mavericks l'ont immédiatement envoyé à Cleveland, une franchise où son numéro 25 a été retiré. L'ailier a passé 12 saisons dans la Grande Ligue. Un passage durant lequel il a pu s'illustrer grâce à son efficacité au shoot. Infaillible sur la ligne des lancers-francs et très adroit dans les autres domaines, il fait partie du très prisé club 50-40-90.

Le shooteur a bouclé la saison 1988-1989 avec 50% de réussite au tir, 40% à 3-points et 90% aux lancers-francs. Un exploit seulement réalisé par Larry Bird avant lui. C'est donc sans surprise que le natif de l'Oklahoma a remporté le concours de tir à 3-points à deux reprises. Celui qui a tourné à 15,2 points par match en carrière a aussi participé au match des étoiles à 4 reprises et notamment en 1993 quand il a été nommé dans la All-NBA First Team.

Arrière : Gilbert Arenas (31ème choix en 2001)

Gilbert Arenas a été le premier choix du deuxième tour de la draft 2001. Sélectionné par Golden State, le meneur a commencé sa carrière avec dix saisons à plus de 10,9 points de moyenne. Un véritable exploit quand on connait le tempérament du joueur. A plusieurs reprises, l'Agent Zéro a défrayé la chronique avec des dérapages extra-sportifs.

En décembre 2009, sa suspension pour avoir menacé un coéquipier avec une arme à feu a plus fait parler que ses incroyables exploits. Celui qui évoluait alors à Washington était capable de prendre feu offensivement. Le MIP 2003 est notamment le seul joueur avec Michael Jordan et Kobe Bryant a avoir marqué 50 puis 60 points dans la même semaine. Un accomplissement qui en dit long sur son talent. Gilbert Arenas a participé au All-Star Game à trois reprises.



Ailier : Manu Ginobili (57ème choix en 1999)

"Ce gars arrive et personne aux Etats-Unis sait à quel point il est bon". Voilà ce que Gregg Popovich a dit à Tim Duncan au moment où Manu Ginobili est arrivé à San Antonio en 1999. L'Argentin, qui avait déjà 22 ans, a été choisi avec un des derniers choix de la draft. Un pari largement réussi par les Spurs. L'arrière est devenu une des légendes de la franchise texane. Le trio qu'il composait avec Tim Duncan et Tony Parker a ramené quatre bagues à San Antonio. D'un point de vue personnel, le natif de Bahia Blanca a été All-Star à deux reprises. Son sens du collectif a aussi été récompensé avec le titre de meilleur sixième hommes acquis en 2008.

Ailier fort : Dennis Rodman (27ème choix en 1986)

La même année, un autre joueur qui a marqué l'histoire de la NBA est passé sous les radars de nombreuses franchises : Dennis Rodman. Le Worm a été un des joueurs les plus fantasques de l'histoire de la Grande Ligue. Mais il a aussi su se construire un incroyable palmarès. Membre des Bad Boys de Detroit puis acteur majeur de la seconde dynastie des Bulls, Rodman a remporté cinq bagues. Mais il a surtout autant fait l'unanimité sur le terrain que scandaliser en dehors.

Introduit au Hall of Fame en 2011, l'intérieur a su faire le sale boulot pour mettre ses partenaires en lumière. Son implication défensive a été récompensée par le titre de meilleur défenseur de la Ligue en 1990 puis 1991 mais surtout un nombre de rebonds incroyable. Meilleur rebondeur de la Ligue pendant sept saisons consécutives, il possède un record qui tient toujours.

Pivot : Nikola Jokic (41ème choix en 2014)

Nikola Jokic est le franchise player de Denver. Un statut rare pour un joueur sélectionné aussi loin à la draft. 41eme joueur appelé en 2014, le Serbe a profité de son incroyable polyvalence pour séduire tous les observateurs de la NBA. Il n'a que 25 ans mais le joueur de 2,13m a déjà une destinée toute tracée. En quatre saisons NBA, il est passé d'anonyme à candidat au titre de MVP.

L'an passé, ses 20 points, 10,8 rebonds et 7,2 passes décisives lui ont permis de finir quatrième de l'élection. Une place au pied du podium qui prouve à quel point Nikola Jokic est un joueur exceptionnel. Le Joker est déjà dans le top 10 des joueurs qui ont réussi le plus de triple-double dans la Grande Ligue. Un véritable exploit à son âge pour un joueur snobé par autant d'équipes le soir de la draft.