NBA : Le calendrier complet dévoilé

Les Warriors de Golden State, champions en titre de la NBA, accueilleront les Lakers de Los Angeles en ouverture de la saison le 18 octobre tandis que les Celtics de Boston recevront les 76ers de Philadelphie, a annoncé la Ligue nord-américaine de basket mercredi.

Deux matches se dérouleront hors des frontières états-uniennes et canadiennes : le Heat de Miami affrontera les Spurs de San Antonio le 17 décembre à Mexico, alors que les Bulls de Chicago rencontreront les Pistons de Detroit le 19 janvier à Paris pour une confrontation qui sent la poudre des années 1980-1990, quand Michael Jordan et sa bande se frottaient aux "Bad Boys de Motor City". Pour la quinzième saison consécutive, cinq matches animeront le "Christmas Day" le 25 décembre: les Knicks recevront Philadelphie, les Lakers se déplaceront à Dallas, Milwaukee ira à Boston, les Warriors accueilleront Memphis et Phoenix jouera à Denver.

En revanche, les parquets de la NBA resteront vides le 8 novembre, jour des élections américaines de mi-mandat, pour encourager les supporteurs de basket à voter. Selon une estimation de la NBA, chaque équipe parcourra en moyenne 66.000 kilomètres lors de la saison 2022-2023. Cela constituerait la plus faible distance par effectif depuis le début de l'ère à 30 franchises et 82 matches par saison.