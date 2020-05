NBA - Le bilan contrasté de Michael Jordan à la tête des Hornets

Joueur, Michael Jordan aura eu un impact immense sur la NBA. Mais depuis qu'il est dirigeant, l'histoire est bien différente. Actionnaire majoritaire de Charlotte depuis maintenant dix ans, MJ n'a pas réussi à mettre son expérience et sa culture de la gagne au profit d'une franchise en grande difficulté. Sportivement, les résultats sont moyens. Avec 23 victoires et 42 défaites, les Hornets occupaient le dixième rang de la Conférence Est au moment de la suspension du championnat Une habitude. Depuis 2010, l'équipe basée en Caroline du Nord n'a participé aux Playoffs qu'à deux reprises.

Pour deux éliminations au premier tour. Pire, en 2011-2012, la formation dirigée par Michael Jordan a bouclé une saison raccourcie en raison du lock-out avec 10,6% de victoires. Le plus faible pourcentage de l'histoire de la Grande Ligue. Air Jordan connaissait alors une période troublée. Malgré son expérience, il s'était mis à dos quelques joueurs lors des négociations pour un nouvel accord collectif. Le symbole des débuts compliqués de MJ dans un rôle de dirigeant.

Des transferts qui ont plombé les ambitions de Charlotte



Alors que certaines équipes ont su reconstruire sur le long-terme pour devenir de sérieux prétendants au titre, Charlotte n'a pas jamais réussi ce processus. Les rookies prometteurs n'ont jamais confirmé et aucune star n'a été recrutée. Seul Kemba Walker a eu le droit aux honneurs du All-Star Game mais le meneur est désormais parti faire les beaux jours de Boston.

Plusieurs choix sportifs ont été incompréhensibles ou se sont transformés en paris ratés. Kwame Brown est peut-être le premier choix de la draft le plus décevant de l'histoire. Les échanges qui ont poussé Gerald Wallace ou Emeka Okafor vers la sortie ont aussi fait du mal à une franchise qui a manqué sa reconstruction en offrant des salaires trop conséquents à des joueurs au rendement moyen.



Mais tout n'est pas à jeter dans la décennie de Michael Jordan à la tête de Charlotte. Premièrement, il a écrit l'histoire en devenant le premier joueur retraité à endosser le rôle de propriétaire d'une franchise NBA. Un moyen de montrer la voie. Il a aussi pris des décisions fortes en ce qui concerne l'identité de sa franchise. En profitant du changement de nom de la Nouvelle-Orléans, il a permis à Charlotte de renouer avec ses Hornets. Un changement de cap important. En 2016-2017, His Airness a aussi joué un rôle majeur dans les négociations avec le syndicat des joueurs pour éviter un nouveau lock-out.

Des accomplissements mineurs par rapport à son investissement, mais des actes forts qui redorent son blason. Désormais, c'est dans le domaine sportif qu'il est attendu. Et un second souffle pourrait être trouvé. En février, Mitch Kupchak a annoncé que MJ était prêt à tout pour permettre à son équipe de gagner et qu'il était 100% d'accord avec le processus de reconstruction en cours. Michael Jordan est un gagneur et visiblement, il a encore faim de succès. Cela tombe bien, il n'est pas encore trop tard pour marquer l'histoire dans le rôle de propriétaire.



"Lakers et Celtics plus mythiques que les Bulls" :