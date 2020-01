NBA : Le All-Star Game change pour rendre hommage à Bryant

Le score cumulé des trois premiers quart-temps additionné à... 24 points

Une petite révolution et un hommage à Kobe Bryant , et ce dès la prochaine édition de l'événement, le 16 février prochain à Chicago. Un changement qui concerne principalement la façon de compter les points. Alors qu'auparavant, la manière de faire était calquée sur celle des rencontres de la saison régulière, cela ne sera pas le cas le mois prochain. Lors des trois premiers quart-temps,, l'équipe terminant en tête après chaque quart-temps. Il n'y a qu'au début du quatrième et dernier quart-temps que les trois scores des trois premiers quarts-temps seront cumulés. Et grande nouveauté là aussi :, mais avec un score à atteindre.



Et c'est là qu'interviendra pleinement l'hommage au « Black Mamba ». Le score à atteindre pour gagner sera en effet le plus élevé des deux scores cumulés sur les trois premiers quarts-temps additionné à 24 points, comme le numéro porté par le quintuple champion de NBA, parti tragiquement dimanche dernier dans un accident d'hélicoptère à l'âge de 41 ans. Ainsi, si le score est de 130-125 au moment de débuter le dernier quart-temps après avoir cumulé les scores des trois premiers quart-temps, sera décernée vainqueur l'équipe qui marquera la première 154 points (130+24). Ce qui signifie que le match se terminera inévitablement par un panier, même s'il doit être inscrit sur un lancer-franc. A noter que d'autres hommages que ces 24 points à marquer pour l'emporter dans le dernier quart-temps seront rendus à l'ancien coéquipier de Shaquille O'Neal lors de ce All-Star Game 2020. La NBA les dévoilera ultérieurement. Les joueurs retenus pour ce match des étoiles seront connus dans la nuit de jeudi à vendredi en France. Pour la première fois, Rudy Gobert devrait être de la fête. Et donc participer à cette petite révolution.

Overtime spécial Kobe Bryant :