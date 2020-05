NBA : L’ancien joueur et entraîneur Jerry Sloan est décédé

23 ans passés sur le banc du Jazz

La NBA pleure l’une de ses légendes aujourd’hui. Jerry Sloan, ancien joueur des Chicago Bulls et ancien entraîneur du Utah Jazz est décédé ce vendredi des suites de complications de la maladie de Parkinson et de la démence à corps de Lewy dont il souffrait. La franchise a décidé de rendre hommage à son ancien entraîneur à travers un communiqué. « Jerry Sloan sera toujours synonyme de l’Utah Jazz. Il fera toujours partie de l’organisation du Utah Jazz et nous nous joignons à sa famille, ses amis et ses fans pour pleurer sa perte. Nous sommes tellement reconnaissants pour ce qu’il a accompli ici en Utah et pour les décennies de dévouement, de loyauté et de ténacité qu’il a apportées à notre franchise », peut-on lire sur le site officiel de la franchise basée à Salt Lake City.Après dix saisons passées en tant que joueur chez les Chicago Bulls, Jerry Sloan a décidé de devenir coach à la fin sa carrière. Après trois saisons sur le banc des Bulls, Jerry Sloan dirige le Utah Jazz à partir de 1988. Avec la franchise basée du côté de Salt Lake City, l’entraîneur réussira à amener son équipe deux fois aux Finales NBA (1997 et 1998). Il a démissionné le 10 février 2011, après 23 années passées sur le banc du Utah Jazz. Durant toute sa carrière, Jerry Sloan aura entrainé de grands noms du basketball tels Andrei Kirilenko, John Stockton ou encore Karl Malone. Avec 1 221 victoires pour 803 défaites, Jerry Sloan est le quatrième entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la NBA, derrière Don Nelson, Lenny Wilkens et Gregg Popovich.