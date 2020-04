NBA : LaMelo, la vraie star de la famille Ball ?

Après Lonzo et LiAngelo, voici LaMelo Ball. Le petit dernier, fils du très médiatisé et très controversé LaVar, est tout juste âgé de 18 ans, mais cela fait déjà un bon moment qu'il fait parler de lui. Alors que Lonzo (22 ans), drafté en 2eme position en 2017 a évolué deux ans du côté des Los Angeles Lakers avant de rejoindre les New Orleans Pelicans, LiAngelo (21 ans), le cadet, n'a pas eu la chance de suivre le chemin de son aîné, en 2018, et joue aujourd'hui en G League, au Oklahoma City Blue.

De son côté, LaMelo, après un passage en Europe en 2018 au BC Prienai en Lituanie, jouait cette saison en Australie, aux Illawarra Hawks. Nommé rookie de l'année en ayant disputé seulement 12 des 28 rencontres de sa formation, le natif de Chino Hills, qui a tourné, en moyenne, à 17 points, 7,5 rebonds et 7 passes décisives, est destiné à prendre la direction de la NBA.

Toutes les « mock drafts » le placent d'ailleurs dans leur Top 3. Alors que la saison 2019-20 de la prestigieuse Ligue est suspendue depuis le 11 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus, le jeune meneur pourrait, pourquoi pas, renforcer une franchise comme les Golden State Warriors, qui possèdent actuellement le bilan le plus mauvais (15 victoires – 50 défaites).

