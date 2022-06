NBA - Lakers : Westbrook va rester un an de plus

Plus de 18 points de moyenne pour Westbrook

Il a changé de franchise à l’été 2019, en décembre 2020 puis en juin 2021. Cette fois, pas question d’aller voir ailleurs pour Russell Westbrook. Le meneur de 33 ans va activer sa « player option » pour rester un an de plus chez les Los Angeles Lakers, révèle ce mardi le toujours bien informé Adrian Wojnarowski d’ESPN. En septembre 2017, Westbrook, alors à Oklahoma City, avait signé une prolongation de contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2023, avec une « player option » pour la saison 2022-23. Depuis, il a été envoyé à Houston contre Chris Paul, à Washington contre John Wall et aux Lakers contre Montrezl Harrell, Kyle Kuzma et Kentavious Caldwell-Pope,Il n'aurait vraisemblablement pas trouvé une équipe pouvant lui offrir un tel salaire en étant devenu free-agent.En 2021-22, au sein d’une franchise qui n’est pas parvenue à se qualifier pour les play-offs, le Californien a tourné à 18,5 points, 7,4 rebonds et 7,1 passes en 78 matchs, bien loin de ses saisons en triple-double de moyenne, mais la mayonnaise n’a jamais vraiment pris avec le coach Frank Vogel, remplacé cet été par Darvin Ham, et le numéro zéro a été pris en grippe par une partie des fans des Lakers en fin de saison., même si Westbrook a été le moins blessé des trois, ce qui a contribué à cette décevante saison, conclue au onzième rang de la Conférence Ouest (33 victoires - 49 défaites). A moins d'un improbable échange, ce même trio tentera d'envoyer les Lakers en play-offs la saison prochaine. Il faudra au moins cela pour voir Russell Westbrook poursuivre l'aventure en Californie et prolonger son contrat.