NBA - Lakers : Un nouveau record pour LeBron James

36 947 ! Le nouveau total de points de LeBron James en carrière le fait un peu plus rentrer dans l’histoire. Le joueur phare des Lakers, malgré la défaite (127-119) de son équipe dans la nuit de samedi à dimanche à Washington, est devenu le deuxième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA en saison régulière grâce à ses 38 unités inscrites sur le parquet de la Capital One Arena. Il dépasse la légende du Jazz, Karl Malone (36 928 points), et se met désormais à la poursuite de l’ancienne gloire des Lakers, Kareem Abdul-Jabbar (38 387 points). C’est en milieu de second quart-temps que LeBron James a grimpé d’un rang dans la hiérarchie des meilleurs scoreurs. Bien servi par Stanley Johnson, le joueur de 37 ans a enchainé avec une attaque du cercle concluante et reçu une standing ovation des quelque 20 000 spectateurs présents dans les gradins.

James n’est pas obnubilé par le record

« Je suis très heureux de faire partie de cette ligue depuis toutes ces années et d'avoir été lié à certains des plus grands joueurs qui ont joué à ce jeu et à des gars que j'ai observés, étudiés, dont j'ai lu les articles ou auxquels j'ai aspiré à ressembler. Je suis toujours à court de mots pour le décrire. C'est un honneur pour moi, pour ma ville natale, pour ma famille et mes amis de pouvoir vivre ces moments tout au long de ce voyage. Et c'est exactement pour eux que je le fais », a réagi « King James » après la rencontre dans des propos rapportés par ESPN. Il serait légitime que le numéro 6 des Lakers pense déjà au record de Kareem Abdul-Jabbar mais lui ne le voit pas de cet œil. « Je ne me permettrai pas d'y penser. J’ai toujours joué le jeu de la façon dont je l'ai fait au fil des ans, et ces choses se sont produites de façon organique en allant jouer le jeu de la bonne façon », ajoute celui à qui il reste 1 440 points à inscrire pour s'asseoir sur le trône. S'il continue de tourner à 30 points de moyenne comme depuis le début de cette saison, il battre ce record historique en milieu de saison prochaine !