NBA - Lakers : Kyrie Irving bientôt de retour avec LeBron James ?

Le début de la « free agency » est fou en NBA, avec les velléités de départ de Kevin Durant, l’arrivée de Rudy Gobert à Minnesota ou les énormes contrats signés par Nikola Jokic à Denver et Zion Williamson à New Orleans. Et ce n’est pas fini ! Selon Yahoo, un échange entre deux superstars pourrait bien se produire dans les prochains jours ! Les Los Angeles Lakers et les Brooklyn Nets discutent en effet d’un « trade » entre Kyrie Irving et Russell Westbrook. Les deux joueurs ont tous les deux activé leur « player option » pour la saison prochaine (36,5 millions de dollars pour Irving, 47 millions pour Westbrook), mais cela ne veut pas dire qu’ils ne partiront pas, loin de là. Un accord serait même proche entre les deux franchises, selon le média américain, mais les discussions achoppent sur les autres joueurs et les tours de draft à inclure dans la transaction. Les Nets aimeraient en effet ajouter le contrat de Joe Harris (qui revient de blessure) à 38,6 millions de dollars dans l'échange, alors que les Lakers préféreraient récupérer Seth Curry et son année de contrat à 8,5 millions.



Une saison décevante pour les deux joueurs



S'il arrivait en Californie, Kyrie Irving (30 ans) découvrirait la Conférence Ouest et retrouverait LeBron James, avec qui il a joué de 2014 à 2017 et remporté le titre de champion en 2016. Le natif de Melbourne reste sur une saison à 27,4 points, 5,8 passes et 4,4 rebonds de moyenne en 29 matchs, lui qui n'a pas pu jouer une grande partie des rencontres car il n'était pas vacciné contre le covid. Russell Westbrook (33 ans) ferait quant à lui son retour à l'Est s'il débarquait à Brooklyn, après avoir joué la saison 2020-21 à Washington. Envoyé en 2019 à Houston contre Chris Paul, en 2020 à Washington contre John Wall et en 2021 aux Lakers contre Montrezl Harrell, Kyle Kuzma et Kentavious Caldwell-Pope, le meneur pourrait bien connaitre un quatrième "trade" en quatre ans, lui qui reste sur une saison à 18,5 points, 7,4 rebonds et 7,1 passes en 78 matchs, mais qui a globalement déçu chez les Lakers.