NBA – Lakers : JR Smith a signé

J.R. Smith joins the #LakeShow with the fourth-most 3-pointers in NBA Finals history. https://t.co/DH8UtiFupD

— Los Angeles Lakers (@Lakers) July 1, 2020

Il est de retour ! Plus vu sur un parquet NBA depuis novembre 2018, JR Smith a officiellement rejoint les Los Angeles Lakers mercredi,, qui a décidé de ne pas prendre part, pour des raisons familiales, à la reprise de la saison, programmée à partir du 30 juillet au Disney World d’Orlando. Chez les Angelenos, Smith va retrouver. Il avait déjà effectué un essai avec la franchise californienne en février, mais les Lakers lui avaient préféré Dion Waiters, qui n’a pas eu l’occasion de jouer avant que la saison ne soit interrompue en raison de la crise sanitaire.Elu meilleur sixième de la saison en 2013, le shooteur de 34 ans a joué 15 saisons en NBA. Drafté par les Hornets, alors à la Nouvelle-Orléans, en 18position de la draft 2004, il a ensuite évolué aux Nuggets, en Chine lors du lock-out, puis aux Knicks et donc aux Cavaliers. Il tourne en carrière à 12.5 points, 3.2 rebonds, 2.1 passes et une interception de moyenne. Et il est le, derrière Stephen Curry, LeBron James et Klay Thompson. Aux Lakers, qui visent un 17titre de champion, celui qui est surnommé «Swish» portera le numéro 21.