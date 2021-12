NBA - Lakers : Dix jours et puis s'en va pour Isaiah Thomas

Le deuxième passage d’Isaiah Thomas aux Lakers n’aura duré que dix jours. Le meneur passé par la franchise californienne entre février et juin 2018 fait les frais d’un retour à la compétition plus tôt qu’attendu de Russell Westbrook. En effet, Isaiah Thomas avait été recruté le 16 décembre dernier afin de pallier l’absence de « RussWest », qui venait d’être placé à l’isolement après un test de dépistage du coronavirus ayant donné un résultat positif. Toutefois, moins de 24 heures plus tard, le natif de Long Beach a fait son retour à la compétition, étant sorti du protocole sanitaire mis en place par la NBA après avoir eu la confirmation que son test était un « faux positif ».

Après une première performance intéressante sous les couleurs des Lakers avec 19 points inscrits le 18 décembre dernier à l’occasion du match face aux Minnesota Timberwolves, le natif de Tacoma avait ensuite proposé des prestations sans grand relief, devenant même le maillon faible défensif des Lakers.

The Lakers and Isaiah Thomas won’t do a second 10-day contract, making him a free agent, sources tell @TheAthletic @Stadium. Multiple teams are expected to express interest in Thomas, who averaged 9.3 points in four games for Lakers.