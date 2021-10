NBA - Lakers : Carmelo Anthony évoque son rôle dans l'équipe

Carmelo Anthony (37 ans) a trouvé un nouveau challenge cet été, du côté de Los Angeles, avec les Lakers. Et son ambition sera bien entendu de rafler son premier titre de champion NBA. A moins de 48 heures du premier match de présaison de la franchise californienne contre les Brooklyn Nets, Melo s’est livré pour ESPN sur le rôle qu’il aura dans l’équipe. Lui-même ne sait pas comment il sera utilisé par Frank Vogel mais il est sûr d’une chose, il se pliera aux exigences de son manager. « À ce stade, tout ce que nous devons faire, faisons-le. Je ne vais pas dire "Je ne peux pas m'asseoir sur le banc", ou "Oh, je veux commencer", ou "Je veux sortir du banc". Peu importe le rôle que j’aurai, c'est comme ça », a-t-il rapporté, lui qui rentre dans un roster impressionnant dans lequel LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, également arrivé à l’intersaison, sont en première ligne.

Melo est prêt à tout

Présent en NBA depuis 18 années, le natif de Brooklyn n’avait jamais débuté un match sur le banc avant la saison 2018-2019, que ce soit avec Denver, les New York Knicks ou OKC. Toutefois, son rôle a bien changé lors du dernier exercice avec Portland et cela a dû lui faire bien drôle. Alors qu’il clamait il y a quelques années ne pas vouloir d’un rôle de remplaçant, Carmelo Anthony n’a débuté que trois matchs sur 69 … Un changement de statut « auquel il ne pense pas » pour ce nouvel exercice. Son sort est entre les mains de Frank Vogel, entraineur de la franchise championne en 2020. « Quand nous avons parlé avant qu'il ne signe ici, je lui ai dit que j'envisageais un grand rôle dans cette équipe. Je ne sais pas à quoi cela va ressembler, s'il va commencer, s'il va sortir du banc, mais il va être un facteur pour nous », avait-il indiqué quand Melo a posé ses valises à Los Angeles.