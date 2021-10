NBA : L'agenda de la saison

19 octobre



25 décembre



10 février



18 au 20 février

🏀 La #NBA sera à suivre dès le 19 octobre pour une 10eme saison sur beIN SPORTS

👉 10eme saison de #NBAExtra

👉 2 matchs en direct chaque nuit

👉 Christmas Day, MLK Day

👉 All-Star Game 2022 en intégralité

👉 NBA Play-In & NBA Playoffs pic.twitter.com/5vEwlO7qpk

— NBAextra (@NBAextra) September 9, 2021

10 avril



12 au 15 avril



16 avril au 19 juin



2 juin



23 juin

[🎥 VIDEO] #NBA

🤩 (Re)vivez les cinq premiers choix de cette édition 2021 de la Draft !https://t.co/6OIu8lkcwo

— NBAextra (@NBAextra) July 30, 2021

C'est le grand retour, celui qu'on attend fébrilement chaque saison - même si les calendriers traditionnels ont été un peu bouleversés ces derniers temps. Cette nuit, installez-vous confortablement et régalez-vous sans modération devant Milwaukee - Brooklyn (1h30) puis Lakers - Warriors (4h).Le Christmas Day est déjà calé, bien au chaud : Knicks - Hawks (18h), Bucks - Celtics (20h30), Suns - Warriors (23h), Lakers - Nets (2h) et enfin Jazz - Mavericks (4h30), avec à chaque fois l'écart parfait pour simplement enchaîner. Le lendemain de fête s'annonce impeccable.Après quatre mois de saison régulière, la Trade Deadline promettra encore quelques mouvements d'envergure. Cette année, on se souvient notamment de D'Angelo Russell envoyé chez les Wolves contre Andrew Wiggins, échangé aux Warriors ; ou encore de ce monstrueux mouvement à quatre équipes (Hawks, Wolves, Rockets, Nuggets) et 20 joueurs.Même si beaucoup regrettent que le All-Star Game n'est plus que l'ombre de ce qu'il a pu être, l'annonce des sélectionnés reste toujours un moment incontournable. Côté français, on s'assurera que Rudy Gobert est retenu pour la troisième saison de suite. Cette année, c'est LeBron James qui accueillera la grande fête chez lui, à Cleveland.Après un peu moins de six mois, la saison régulière tirera le rideau à l'occasion de cette dernière soirée, qui verra toutes les équipes jouer une ultime fois comme le veut la coutume. Et l'enjeu principal pourrait concerner l'étape qui suit immédiatement.Deux jours plus tard, ce sera ainsi parti pour le tournoi de play-in, cette nouveauté instaurée lors du Covid mais qui a tant séduit qu'elle s'installe désormais au calendrier : le vainqueur du match 9-10 de chaque conférence affronte le perdant du match 7-8, sur une rencontre sèche (le vainqueur du match 7-8 est qualifié).Beaucoup ont coutume de dire qu'une deuxième saison, la vraie, commence à ce moment-là : les playoffs, ce qui représente l'essence même de la NBA. Pour la première fois depuis trois ans, croisons les doigts, l'agenda traditionnel du printemps fera alors sa réapparition.Le jour du premier match des Finales marquera le firmament de la saison. Cette année, c'est en juillet que Milwaukee et Phoenix s'étaient défiés pour le titre, avec une victoire 4-2 des Bucks après avoir été menés 0-2. Avec le retour si précieux du public, Giannis Antetokounmpo et les siens ont remporté un match 5 charnière, le seul succès de la série à l'extérieur (119-123).La draft clôturera bien sûr le bal, possiblement quatre jours après un éventuel match 7 des Finales. En 2022, on surveillera de très près l'opportunité Victor Wembanyama, le prodige français de l'ASVEL qui reste annoncé comme un éventuel n°1, même si la cuvée 2023 semble plus probable pour lui.