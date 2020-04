NBA : La sécurité doit primer sur la reprise selon George Hill

Interrompue depuis six semaines, la saison 2019-2020 de NBA pourrait reprendre à une date qui ne sera pas fixée avant le mois de mai par Adam Silver. Mais, alors que certains Etats pourraient rapidement permettre aux équipes de rouvrir les salles d’entraînement, George Hill a confié son inquiétude. Dans un entretien accordé au site officiel de son équipe, les Milwaukee Bucks, le meneur ou arrière américain assure que la santé doit être la priorité. « La santé et la sécurité sont bien plus importantes que finir la saison. Je pense que les fans comprendraient que la saison ne reprenne pas. Nous avons beaucoup de fans, pas seulement des Bucks, mais de la NBA. Mais je pense que le monde est plus grand que juste les fans de la NBA, assure George Hill dans cet entretien. Pour nos supporters, ce serait passionnant de retrouver la saison, de la faire démarrer et de la regarder à la télévision. Mais si le prix à payer est celui de la sécurité et de la santé, nous devons nous demander si cela en vaut la peine. Cela vaut-il la peine de se mettre en danger, de mettre sa famille et ses enfants en danger pour gagner quelques dollars de plus ? Pour moi, non. Je n’ai pas grandi avec l’argent, et je ne définis pas ma vie par l’argent. Je la définis autour du bonheur, de la sécurité, de la possibilité d’en profiter, et de vivre cette vie pendant longtemps. » Une prise de position ferme qui pourrait peser au moment de prendre une décision.