NBA : La saison 2020-2021 à la fin du mois de décembre ?

NBA’s league office informed Board of Governors today that the 2020-21 season won’t begin earlier than Christmas Day, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Nov. 18 Draft date, 20-21 start date remain fluid.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 10, 2020

Un début pour Noël comme en 2011 ?

La NBA va-t-elle réserver un très beau cadeau de Noël pour les passionnés de basketball ? En raison de la crise sanitaire, la saison 2019-2020 du championnat nord-américain ne pourra pas se conclure avant la mi-octobre et le dernier match des Finals, à Orlando. Un décalage de plusieurs mois qui aura également des conséquences sur la saison 2020-2021. Alors que la Draft devrait avoir lieu le 18 novembre prochain avec une date qui pourrait encore évoluer face à la situation sanitaire aux Etats-Unis, l’idée de reprendre la compétition à compter du début du mois de décembre ne serait plus d’actualité. En effet, le syndicat des joueurs aurait refusé une telle date en raison de la trop grande proximité avec la fin de l’actuelle saison.Alors qu’Adam Silver lui-même a écarté à la fin du mois d’août l’idée d’une reprise à compter du 1er décembre, le décalage supplémentaire devrait être de plusieurs semaines. En effet, selon le site américain The Athletic, les dirigeants de la NBA ont annoncé au Conseil des Gouverneurs de la ligue qu’aucun match de la saison régulière 2020-2021 ne pourra avoir lieu avant Noël, soit le 25 décembre prochain. Une date qui permettrait à la NBA de maximiser les audiences pour ses diffuseurs locaux, une mesure qui avait été déjà décidée en 2011 quand la ligue a été paralysée pendant plusieurs mois par un « lockdown ». Une reprise dont les contours resteront longtemps incertains, avec un huis clos ou le recours à une nouvelle « bulle » encore envisagés.